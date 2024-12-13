Creatore di Video con Portavoce Avatar: Contenuti Potenziati dall'AI

Trasforma il tuo testo in video coinvolgenti utilizzando la capacità di testo per video da script di HeyGen.

Crea un video di lancio prodotto di 30 secondi, vivace e su misura per i primi adottanti esperti di tecnologia sui social media. Utilizza un portavoce AI realistico in uno stile visivo moderno e pulito con una voce narrante sicura ed energica per introdurre rapidamente una nuova funzionalità innovativa. Incorpora modelli e scene dinamiche dalla libreria multimediale per generare un video coinvolgente che cattura l'attenzione, sfruttando il potere di creare video accattivanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 45 secondi progettato per una comunità online di appassionati di artigianato complesso, guidandoli attraverso una tecnica specifica. Questo video dovrebbe presentare un avatar personalizzato generato per riflettere l'estetica della comunità, presentando le informazioni con una voce calma e chiara. Lo stile visivo dovrebbe essere delicato e dettagliato, utilizzando il testo per video da script per garantire accuratezza e facile comprensione tramite un generatore di avatar AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un breve clip motivazionale di 15 secondi rivolto a un pubblico generale sui social media, offrendo un consiglio quotidiano per la crescita personale. Questa produzione di video AI dovrebbe impiegare un avatar AI amichevole con una voce calda e incoraggiante generata dalla piattaforma, impostata su uno stile visivo pulito e minimalista. L'obiettivo è creare un impatto immediato e positivo, assicurando che il messaggio venga trasmesso in modo chiaro e conciso come un potente creatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Crea un video testimoniale professionale di 60 secondi per potenziali clienti internazionali, mostrando una storia di successo. Il video dovrebbe utilizzare un creatore di video con portavoce AI per presentare il caso studio con una voce autorevole e affidabile, accompagnata da uno stile visivo sofisticato. Includi sottotitoli automatici per garantire l'accessibilità e soddisfare la necessità di creare contenuti multilingue, sfruttando il creatore di video con portavoce AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video con Portavoce Avatar

Trasforma senza sforzo il tuo testo in video coinvolgenti con portavoce AI realistici, trasmettendo il tuo messaggio in modo professionale ed efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inserisci il contenuto desiderato nella piattaforma. La nostra tecnologia di testo per video preparerà il tuo script per il portavoce AI da presentare.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per rappresentare il tuo messaggio. Puoi anche sviluppare avatar AI personalizzati su misura per il tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con sfondi personalizzati, musica ed elementi del brand. Utilizza la nostra vasta libreria di modelli video e scene per costruire la tua narrazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo video in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Il tuo video potenziato dall'AI è ora pronto per catturare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Clip Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea senza sforzo clip accattivanti per i social media con avatar AI, migliorando il coinvolgimento degli spettatori e la portata dei contenuti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti con avatar AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video coinvolgenti trasformando il testo in contenuti video dinamici con avatar AI realistici. Puoi generare video di qualità professionale senza sforzo, sfruttando le capacità avanzate del generatore di video AI della piattaforma a partire da un semplice script.

Posso creare il mio portavoce AI personalizzato con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di progettare il tuo portavoce AI personalizzato, migliorando il tuo controllo creativo. Utilizza il creatore di avatar AI per personalizzare il loro aspetto e la voce, assicurando che il messaggio del tuo brand venga trasmesso in modo autentico.

Quali tipi di risorse creative e modelli sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre una ricca libreria di modelli video e avatar di stock per avviare rapidamente i tuoi progetti creativi. Questo include una varietà di scene ed elementi personalizzabili, supportando la creazione efficiente di contenuti multilingue per pubblici diversi.

HeyGen supporta la creazione di video in più lingue?

Sì, HeyGen è un potente generatore di video AI che supporta pienamente la creazione di contenuti multilingue, permettendoti di raggiungere un pubblico globale. Puoi generare voiceover professionali utilizzando la tecnologia avanzata di sintesi vocale, facilitando la localizzazione senza soluzione di continuità per i tuoi video.

