Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai marketer dei social media, mostrando come un 'creatore di conversazioni simulate con avatar' possa generare interesse. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce con una traccia audio allegra e di tendenza. Usa la funzione di avatar AI di HeyGen per creare un 'avatar parlante' che faccia un annuncio di prodotto accattivante, sfruttando la capacità di testo-a-video da script per una rapida realizzazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo professionale di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, illustrando come impostare un agente di supporto clienti virtuale utilizzando 'avatar AI personalizzati'. Adotta un'estetica visiva pulita e informativa con una voce narrante chiara e rassicurante. Il video dovrebbe evidenziare la generazione di voiceover di HeyGen per produrre dialoghi naturali e dimostrare la capacità dell'avatar di rispondere alle domande frequenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi progettato per i professionisti dell'e-learning, spiegando un argomento complesso in modo semplice con un 'gemello digitale'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, con una voce autorevole ma amichevole. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per costruire la narrazione, assicurandoti che tutti i punti chiave siano rinforzati con sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di personal branding affascinante di 30 secondi per influencer, enfatizzando la versatilità degli 'avatar parlanti' con ampie 'opzioni di personalizzazione'. Lo stile visivo dovrebbe essere giocoso ed espressivo, accompagnato da una traccia musicale coinvolgente e personalizzata. Questo video dimostrerà gli avatar AI di HeyGen per trasmettere emozioni attraverso espressioni e gesti, utilizzando vari modelli e scene per presentare diversi aspetti del marchio del creatore.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Conversazioni Simulate con Avatar

Crea senza sforzo conversazioni simulate coinvolgenti con avatar AI personalizzati che parlano il tuo script con sincronizzazione labiale naturale e gesti espressivi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una libreria diversificata o crea un avatar AI personalizzato, il tuo gemello digitale, per essere il volto della tua conversazione simulata utilizzando la nostra funzione di avatar AI.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Inserisci il tuo script di conversazione e la nostra piattaforma genererà automaticamente voiceover dal suono naturale con sincronizzazione labiale accurata per i tuoi avatar parlanti utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da script.
3
Step 3
Migliora le Espressioni
Affina la performance del tuo avatar aggiungendo espressioni e gesti, assicurandoti che la tua conversazione simulata sia coinvolgente e realistica con la nostra funzione di espressioni e gesti.
4
Step 4
Genera il Tuo Video
Produci il tuo video completo, pronto per essere condiviso, consentendo una creazione video senza soluzione di continuità con la tua conversazione simulata con avatar AI utilizzando il nostro ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

Crea rapidamente video accattivanti per i social media con avatar parlanti per aumentare la tua presenza online.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di contenuti creativi con avatar AI?

HeyGen consente agli utenti di generare avatar AI di alta qualità e personalizzabili per diversi progetti creativi. Puoi personalizzare il loro aspetto, scegliere tra varie espressioni e gesti, e persino clonare voci per ottenere una presenza digitale unica per la tua creazione video.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per la creazione di video?

HeyGen semplifica la creazione di video trasformando direttamente gli script di testo in video coinvolgenti con avatar parlanti. La sua tecnologia avanzata di sintesi vocale e sincronizzazione labiale accurata consente una rapida produzione di contenuti senza la necessità di riprese o montaggi estesi, aumentando l'efficienza della creazione di contenuti.

HeyGen può creare avatar parlanti realistici o gemelli digitali?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di avatar parlanti realistici, inclusa la capacità di creare gemelli digitali. Gli utenti possono sfruttare il clonaggio vocale e l'AI avanzata per produrre avatar che trasmettono accuratamente discorsi, espressioni e gesti simili a quelli umani per varie applicazioni.

Come supportano le opzioni di personalizzazione di HeyGen la coerenza del marchio?

HeyGen offre robuste opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding, per garantire che i tuoi video con avatar AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi integrare loghi personalizzati, colori del marchio e avatar unici nella tua creazione video per contenuti di marketing coerenti e professionali.

