Creatore di Scenari di Formazione con Avatar: Crea Simulazioni Immersive con AI

Progetta formazione personalizzata con video interattivi e avatar AI per competenze reali, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una consegna coinvolgente.

Crea un video di formazione professionale di 60 secondi rivolto a Manager delle Risorse Umane e Specialisti in Formazione e Sviluppo, dimostrando come integrare efficacemente nuovi dipendenti utilizzando video di formazione aziendale coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con avatar AI diversificati e vestiti professionalmente che forniscono informazioni chiave, accompagnati da una narrazione chiara e amichevole. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di trasformare un copione in una presentazione dinamica utilizzando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen, rendendo le procedure complesse facili da comprendere.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tutorial ispiratore di 45 secondi per piccoli imprenditori e educatori, mostrando come costruire moduli di formazione interattivi e personalizzati. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva invitante con sfondi personalizzabili, utilizzando avatar personalizzati che possono essere adattati a vari ruoli, il tutto arricchito da una voce calda e incoraggiante. Sottolinea la facilità di creare esperienze di apprendimento uniche con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, permettendo una perfetta sincronizzazione con le azioni sullo schermo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo dinamico di 30 secondi per creatori di corsi online e progettisti didattici, illustrando come elevare i contenuti di e-learning con una formazione ricca e basata su scenari. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e interattivo, con avatar realistici impegnati in una situazione simulata di problem-solving, consegnato con un tono esperto ed entusiasta. Mostra come i modelli e le scene di HeyGen semplificano la creazione di ambienti di apprendimento complessi e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Crea una presentazione orientata alla soluzione di 75 secondi per i dipartimenti di formazione e i professionisti delle risorse umane, dimostrando l'efficienza di un generatore di avatar AI nella creazione di simulazioni di formazione reali e coinvolgenti per l'apprendimento dei dipendenti. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pratico e sicuro, mostrando avatar AI diversificati che interagiscono in vari scenari lavorativi, supportati da una voce articolata. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen consentano agli utenti di distribuire rapidamente una formazione coerente e di alta qualità in tutta l'organizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Scenari di Formazione con Avatar

Crea senza sforzo una formazione coinvolgente ed efficace basata su scenari con Avatar AI. Progetta simulazioni realistiche per migliorare l'apprendimento e lo sviluppo delle competenze.

1
Step 1
Crea il tuo Scenario di Formazione
Inizia selezionando un modello predefinito o progettando la tua scena unica. Questa base, sfruttando i nostri "Modelli e scene", ti consente di impostare il palco per una "formazione basata su scenari" che simula situazioni reali.
2
Step 2
Seleziona il tuo Avatar AI
Sfoglia la nostra vasta libreria di "avatar AI" o creane uno personalizzato per rappresentare i tuoi personaggi. Questi presentatori virtuali, che fungono da tuoi "Avatar AI", daranno vita ai tuoi contenuti di formazione, rendendoli più relazionabili per i discenti.
3
Step 3
Aggiungi il tuo Copione di Dialogo
Inserisci il tuo copione di formazione e la nostra piattaforma, utilizzando la funzionalità "Testo-a-video da copione", lo convertirà in "dialoghi generati dall'AI" dal suono naturale. Questo consente una comunicazione precisa e un messaggio coerente all'interno del tuo video interattivo.
4
Step 4
Esporta il tuo Video di Formazione
Una volta completato il tuo scenario, esporta i tuoi "video di formazione aziendale" di alta qualità in vari rapporti d'aspetto utilizzando la nostra funzione di "Ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto". Integra facilmente questi video coinvolgenti nella tua piattaforma di e-learning per migliorare lo sviluppo delle competenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione

.

Aumenta la partecipazione dei discenti e la ritenzione delle conoscenze offrendo scenari di formazione personalizzati e interattivi con avatar AI dinamici.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare avatar AI personalizzati per i miei scenari di formazione?

HeyGen ti consente di progettare avatar AI unici e personalizzati che si adattano perfettamente ai tuoi video di formazione personalizzati, migliorando il coinvolgimento e l'immersione. I suoi strumenti intuitivi permettono di creare presentatori digitali realistici per qualsiasi scenario.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare una formazione interattiva basata su scenari?

HeyGen fornisce una piattaforma facile da usare per creare video di formazione coinvolgenti basati su scenari, completi di dialoghi generati dall'AI e presentatori virtuali per simulare efficacemente situazioni di formazione reali.

HeyGen può produrre avatar realistici per vari video di formazione aziendale?

Sì, HeyGen consente la produzione di video di formazione aziendale di alta qualità con avatar espressivi e realistici che offrono contenuti educativi coinvolgenti e coerenti su diversi argomenti.

Come facilita HeyGen esperienze di e-learning personalizzate?

HeyGen ti permette di sviluppare video di formazione personalizzati convertendo i copioni in contenuti dinamici con avatar AI, garantendo esperienze di e-learning su misura per ogni discente.

