Generatore di Avatar AI: Crea Video di Formazione su Scenari Velocemente

Crea video di apprendimento basati su scenari accattivanti per la formazione aziendale e il servizio clienti. Sfrutta il testo-a-video da script di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.

Crea un video di formazione aziendale di 60 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane, mostrando uno scenario di interazione con un cliente difficile per un apprendimento efficace basato su scenari. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con una voce narrante calma e istruttiva che guidi lo spettatore attraverso la situazione. Questo video sfrutterà efficacemente gli avatar AI di HeyGen per dare vita all'esperienza simulata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai manager dei social media, evidenziando la facilità di creare contenuti video coinvolgenti utilizzando un generatore di avatar AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e moderno, con tagli rapidi e musica di sottofondo energica. La potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen rende questo processo incredibilmente efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 45 secondi per i team leader del servizio clienti, dimostrando come gestire le richieste comuni utilizzando avatar AI personalizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accogliente, con una voce narrante chiara e conversazionale che mantenga un tono utile. La generazione di voiceover di HeyGen assicura dialoghi dal suono naturale per tutti i moduli di formazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo luminoso e illustrativo di 50 secondi per educatori e creatori di corsi online, dimostrando la semplicità di produrre contenuti eLearning coinvolgenti con avatar AI parlanti. L'audio dovrebbe presentare una narrazione calda e incoraggiante su musica di sottofondo edificante. Utilizzare i modelli e le scene predefinite di HeyGen può accelerare significativamente il processo di creazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Formazione su Scenari con Avatar AI

Crea video di formazione coinvolgenti senza sforzo con avatar AI, perfetti per l'apprendimento basato su scenari e la creazione di contenuti video d'impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia selezionando un avatar AI che meglio si adatta al tuo scenario di formazione, dando vita ai tuoi personaggi con visuali realistiche.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Scenario
Inserisci il tuo script di formazione nell'editor di testo-a-video. La nostra piattaforma utilizza quindi dialoghi generati dall'AI per animare il discorso del tuo avatar.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Scene
Arricchisci la creazione dei tuoi contenuti video con sfondi pertinenti, oggetti di scena o modelli predefiniti per immergere completamente i discenti nello scenario.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione basato su scenari. Esportalo nel formato desiderato, pronto per la distribuzione ai tuoi discenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Istruzione Specializzata

Migliora l'istruzione specializzata, come quella sanitaria, semplificando argomenti complessi in scenari chiari e coinvolgenti generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti video creativi?

HeyGen è un potente generatore di avatar AI che consente la creazione di contenuti video innovativi permettendo agli utenti di sviluppare avatar AI personalizzati e integrare dialoghi generati dall'AI. Il suo editor di testo-a-video intuitivo semplifica il processo, rendendo accessibile la narrazione visiva sofisticata.

HeyGen può essere utilizzato per sviluppare video di formazione aziendale e soluzioni eLearning?

Assolutamente. HeyGen è una piattaforma ideale per creare video di formazione aziendale coinvolgenti e moduli di apprendimento basati su scenari. Sfrutta avatar AI parlanti e robuste capacità di sincronizzazione labiale per offrire esperienze eLearning efficaci e dinamiche con opzioni multilingue.

Cosa rende HeyGen una piattaforma facile da usare per generare video AI?

HeyGen è progettato con una piattaforma facile da usare che presenta modelli predefiniti e un'interfaccia semplice. Questo semplifica l'intero processo di creazione di contenuti video, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video di qualità professionale con avatar AI senza bisogno di competenze tecniche estese.

Quali sono le principali applicazioni degli avatar AI di HeyGen nel business?

Gli avatar AI di HeyGen sono strumenti versatili per varie esigenze aziendali, tra cui marketing, formazione del servizio clienti e comunicazioni interne. Forniscono una soluzione scalabile per trasmettere messaggi coerenti attraverso diversi dipartimenti e pubblici globali, migliorando l'engagement e la comprensione.

