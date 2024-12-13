Creatore di Presentazioni di Vendita con Avatar: Aumenta il Coinvolgimento e i Lead

Crea presentazioni personalizzate che convertono. Sfrutta gli avatar AI per offrire dimostrazioni di prodotto dinamiche.

Produci un video di 30 secondi per piccoli imprenditori che hanno difficoltà con le vendite, mostrando come un 'creatore di presentazioni di vendita con avatar' semplifica la generazione di lead. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo vivace e professionale con una voce chiara e sicura, enfatizzando la facilità di creare contenuti coinvolgenti utilizzando gli 'avatar AI' di HeyGen e le capacità di 'Testo a video da script'.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi rivolto ai team di marketing che cercano di ampliare il loro approccio personalizzato attraverso 'presentazioni interattive'. Questo video dovrebbe presentare un design moderno e pulito con visual dinamici, supportato da una voce amichevole e persuasiva, dimostrando come sfruttare la 'Generazione di voiceover' e 'Sottotitoli/didascalie' attraverso diversi 'Modelli e scene' per un impatto massimo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale di 60 secondi rivolto ai professionisti delle vendite, evidenziando la capacità di 'localizzare i contenuti' per diversi mercati globali. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e a tema internazionale, con transizioni fluide e una voce versatile e chiara, illustrando come gli 'avatar AI' di HeyGen e la 'Generazione avanzata di voiceover' permettano agli utenti di diventare un efficace 'Consulente di vendite AI' a livello globale.
Prompt di Esempio 3
Formula una dimostrazione di prodotto concisa di 30 secondi per product manager o team di abilitazione alle vendite, concentrandoti sulla realizzazione di video dimostrativi di prodotto efficaci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e preciso, integrando registrazioni dello schermo fluide con una voce autorevole ma accessibile, mostrando come il 'Supporto libreria multimediale/stock' e il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' contribuiscano a un flusso di lavoro professionale di 'creatore di presentazioni video' direttamente da 'Testo a video da script'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Presentazioni di Vendita con Avatar

Crea facilmente presentazioni di vendita accattivanti e personalizzate con avatar AI per coinvolgere i lead e stimolare le conversioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar AI
Inizia creando il tuo messaggio di vendita convincente. Poi, scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici che consegneranno visivamente il tuo pitch, dando vita alle tue parole.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Applica il Branding
Arricchisci il tuo pitch con media pertinenti dalla nostra libreria stock o carica i tuoi. Utilizza i controlli di branding per incorporare il logo, i colori e i font della tua azienda, garantendo un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Localizza i Contenuti e Genera Voiceover
Espandi la tua portata traducendo il tuo pitch in più lingue. Sfrutta la generazione di voiceover per creare narrazioni dal suono naturale, assicurando che il tuo messaggio risuoni con pubblici globali diversi.
4
Step 4
Esporta e Monitora le Prestazioni
Una volta completata la tua presentazione di vendita personalizzata, esportala facilmente nel formato desiderato. Ottieni informazioni sul coinvolgimento degli spettatori e sull'efficacia utilizzando le analisi del coinvolgimento degli utenti per perfezionare le presentazioni future.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti nelle Presentazioni di Vendita

.

Integra potenti storie di successo dei clienti nelle tue presentazioni di vendita utilizzando video AI per costruire fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie presentazioni di vendita e gli sforzi di generazione di lead?

HeyGen è un avanzato creatore di presentazioni di vendita con avatar che trasforma le tue presentazioni di vendita in esperienze dinamiche utilizzando avatar AI e contenuti personalizzati. Questo approccio aumenta significativamente il coinvolgimento degli utenti e può migliorare le tue strategie di generazione di lead rendendo le presentazioni più avvincenti e interattive.

Cosa rende HeyGen un efficace consulente di vendite AI per presentazioni interattive?

HeyGen funziona come un consulente di vendite AI permettendo presentazioni altamente interattive che catturano l'attenzione del pubblico e stimolano il coinvolgimento. La nostra piattaforma sfrutta presentazioni potenziate dall'AI per offrire dimostrazioni di prodotto di grande impatto, complete di analisi del coinvolgimento degli utenti per un miglioramento continuo e un approccio personalizzato.

Come supporta HeyGen le vendite globali e la localizzazione dei contenuti?

HeyGen consente alle aziende di localizzare i contenuti senza sforzo per un pubblico globale, favorendo una maggiore portata per le presentazioni di vendita. Con una robusta generazione di voiceover e supporto per oltre 70 lingue, puoi creare presentazioni video coinvolgenti e clip promozionali localizzati che risuonano con mercati diversi.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding all'interno di HeyGen per la mia azienda?

Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare gli avatar AI e adattarli alla tua identità di marca. Puoi sfruttare modelli professionali all'interno del nostro creatore di presentazioni video per garantire che tutti i tuoi contenuti siano perfettamente allineati con l'estetica e il messaggio della tua azienda, migliorando le tue presentazioni di vendita.

