Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto ai rappresentanti dello sviluppo delle vendite, mostrando come l'avatar sales enablement maker trasforma l'approccio. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando musica di sottofondo vivace, mentre un avatar AI consegna messaggi video personalizzati creati senza sforzo tramite Text-to-video da script, coinvolgendo i potenziali clienti in modo più efficace rispetto alle email tradizionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per i responsabili delle vendite e gli specialisti L&D, dimostrando come HeyGen faciliti la formazione AI e il role-playing AI per i nuovi assunti. Utilizza uno stile visivo e audio professionale e incoraggiante, con generazione di Voiceover chiara e Sottotitoli/didascalie che spiegano i vantaggi di praticare scenari di vendita con avatar AI intelligenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video convincente di 30 secondi rivolto ai professionisti del marketing e ai proprietari di piccole imprese, evidenziando il potere di un Avatar AI personalizzato per la generazione di lead. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e aspirazionale, con grafiche nitide e un tono sicuro, dimostrando come i Template e le scene possano essere rapidamente adattati per creare contenuti video coerenti e brandizzati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video coinvolgente di 40 secondi per team di vendita internazionali e marketer globali, illustrando come l'avatar sales enablement maker superi le barriere linguistiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diversificato e inclusivo, utilizzando avatar AI per consegnare messaggi in più lingue, facilmente generati utilizzando le capacità di generazione di Voiceover e Text-to-video da script di HeyGen, espandendo la portata del mercato senza sforzo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Avatar per il Sales Enablement

Potenzia il tuo team di vendita con video personalizzati guidati dall'AI. Scopri come creare contenuti di sales enablement efficaci utilizzando avatar AI per coinvolgere i potenziali clienti in modo efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Inizia selezionando o generando un avatar AI realistico che rappresenti al meglio il tuo marchio o persona di vendita. Puoi scegliere da una libreria diversificata o creare un Avatar AI personalizzato per consegnare il tuo messaggio.
2
Step 2
Incolla il Tuo Messaggio di Vendita
Inserisci il tuo script di vendita, pitch o messaggio personalizzato. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di Text-to-video da script per trasformare il tuo testo in un voiceover dal suono naturale per l'avatar scelto.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Migliora il tuo video di vendita con template e scene dinamici per creare un aspetto professionale. Integra il logo della tua azienda e i colori del marchio per mantenere la coerenza visiva.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di alta qualità in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Utilizza questi strumenti potenti per migliorare le tue strategie di sales enablement e coinvolgere i potenziali clienti in modo efficace.

Casi d'Uso

Produci Materiale di Vendita Accattivante

Produci Materiale di Vendita Accattivante

Sviluppa video potenti alimentati dall'AI con storie di successo dei clienti, fornendo ai team di vendita contenuti persuasivi e personalizzati per il coinvolgimento dei clienti.

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen il sales enablement?

HeyGen funge da eccezionale creatore di avatar per il sales enablement, permettendo ai team di creare contenuti video dinamici con avatar AI per la formazione, la pratica e scenari di vendita reali. Facilita simulazioni e role-playing guidati dall'AI per migliorare efficacemente le prestazioni del team di vendita.

HeyGen può creare messaggi video personalizzati per le vendite?

Sì, HeyGen consente agli utenti di generare messaggi video altamente personalizzati utilizzando avatar AI, ideali per coinvolgere potenziali clienti e clienti su larga scala. Questi messaggi possono essere consegnati in più lingue per risuonare con un pubblico diversificato.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella generazione di lead?

Gli avatar AI di HeyGen sono fondamentali nella generazione di lead creando contenuti video accattivanti che catturano l'attenzione e spiegano offerte complesse in modo semplice. Possono agire come consulenti di vendita virtuali AI o AI Chat-avatar per avviare conversazioni e qualificare i lead in modo efficace.

HeyGen offre opzioni di avatar AI personalizzati?

Assolutamente, HeyGen fornisce capacità robuste come generatore di avatar AI, incluse opzioni per un Avatar AI personalizzato che rappresenti perfettamente il tuo marchio o personale di vendita specifico. Questo assicura un branding coerente in tutte le tue comunicazioni di vendita.

