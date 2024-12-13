Generatore di Abilitazione alle Vendite con Avatar: Potenzia le Tue Prestazioni di Vendita

Rivoluziona la formazione alle vendite AI con avatar AI personalizzati e coaching personalizzato, migliorando immediatamente l'efficacia del team.

Crea un video esplicativo vivace di 45 secondi rivolto a responsabili delle vendite e direttori marketing, mostrando come il generatore di abilitazione alle vendite con avatar di HeyGen rivoluziona la creazione di contenuti. Utilizza visual dinamici ed eleganti con una voce narrante energica e sicura, dimostrando il potere dell'integrazione di avatar personalizzati e la flessibilità offerta dai modelli predefiniti per diversi scenari di vendita, evidenziando i robusti avatar AI di HeyGen e i versatili Modelli & scene.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 30 secondi in stile testimonianza, amichevole e accessibile, per piccoli imprenditori e imprenditori individuali, illustrando la semplicità di utilizzo di HeyGen come generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e incoraggiante, accompagnato da una voce chiara e coinvolgente, concentrandosi sulla trasformazione di semplici script in messaggi d'impatto utilizzando il testo in video da script e sfruttando la generazione di Voiceover professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi per specialisti di formazione & sviluppo e creatori di contenuti, evidenziando come HeyGen semplifica la produzione video. I visual dovrebbero presentare grafiche pulite e una narrazione professionale e chiara, dimostrando l'integrazione senza soluzione di continuità del supporto della libreria multimediale/stock per arricchire i contenuti, e sottolineando l'utilità dei sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Genera un clip promozionale ad alta energia di 15 secondi rivolto a rappresentanti di vendita e team di onboarding, dimostrando la rapida creazione di frammenti di formazione AI per le vendite utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e veloce, accompagnato da una voce narrante incisiva e motivazionale, enfatizzando l'efficienza nella creazione di messaggi d'impatto con avatar AI parlanti e l'adattabilità fornita dal ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Abilitazione alle Vendite con Avatar

Crea facilmente video di vendita coinvolgenti potenziati dall'AI con avatar personalizzati per formare e abilitare efficacemente il tuo team di vendita.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Seleziona dalla nostra galleria diversificata di avatar AI o crea un avatar personalizzato che rappresenti il tuo marchio o professionista delle vendite.
2
Step 2
Genera Video da Script
Incolla il tuo script di vendita o materiale di formazione, e lascia che il nostro editor testo in video lo trasformi in un video dinamico con voiceover naturali.
3
Step 3
Migliora e Brandizza il Tuo Contenuto
Utilizza modelli predefiniti e controlli di branding per aggiungere il tuo logo, musica di sottofondo e integrare sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta per l'Abilitazione alle Vendite
Finalizza il tuo video con rapporti d'aspetto appropriati ed esportalo per un'integrazione senza soluzione di continuità nelle tue piattaforme di abilitazione alle vendite e programmi di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Presentazioni di Vendita con Video di Successo del Cliente AI

.

Crea video di successo del cliente coinvolgenti utilizzando avatar AI per personalizzare le testimonianze e rafforzare le presentazioni di vendita, costruendo fiducia con i potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri sforzi di abilitazione alle vendite con video AI?

HeyGen funziona come un avanzato "generatore di video AI" e "generatore di abilitazione alle vendite con avatar", permettendoti di creare contenuti coinvolgenti rapidamente. Puoi sfruttare i nostri realistici "avatar AI" e l'"editor testo in video" per produrre video personalizzati di alta qualità per la formazione e la comunicazione delle vendite, migliorando significativamente le tue strategie di "abilitazione alle vendite potenziate dall'AI".

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare avatar AI e produzione video?

HeyGen offre agli utenti ampie opzioni "creative" per la "produzione video", inclusa la possibilità di generare o scegliere un "avatar personalizzato" per rappresentare il tuo marchio. Puoi anche utilizzare "modelli predefiniti" e una vasta libreria multimediale per progettare rapidamente video professionali, assicurando che i tuoi "avatar AI parlanti" trasmettano efficacemente il tuo messaggio.

HeyGen può davvero semplificare la creazione di video per i Team di Vendita e la formazione AI per le vendite?

Assolutamente, HeyGen semplifica la "produzione video" per i "Team di Vendita" permettendoti di trasformare script in video coinvolgenti con "avatar AI" in pochi minuti. Questo lo rende uno strumento inestimabile per la formazione AI per le vendite scalabile e per creare messaggi coerenti e brandizzati senza attrezzature video tradizionali complesse.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per trasformare il testo in contenuti video localizzati?

Il potente "editor testo in video" di HeyGen ti permette di inserire semplicemente il tuo script, che verrà animato da "avatar AI" con voiceover generati. Per una portata globale, la nostra piattaforma supporta anche la "localizzazione video AI" aggiungendo automaticamente sottotitoli e abilitando voiceover multilingue, rendendo i contenuti accessibili in tutto il mondo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo