Proprietari di piccole imprese in difficoltà, create un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi che mostri il vostro prodotto con avatar AI dinamici e modelli personalizzabili, caratterizzato da uno stile visivo moderno e vivace e una voce narrante AI amichevole per catturare il vostro pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Professionisti del marketing, elevate la vostra strategia di contenuti con un video accattivante di 30 secondi progettato per i social media, utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo-a-video da script per generare rapidamente narrazioni dinamiche con musica di sottofondo energica e uno stile visivo veloce.
Prompt di Esempio 2
Product manager, semplificate il lancio della vostra prossima funzionalità con un progetto di Video Esplicativo SaaS di 60 secondi, sfruttando modelli e scene facili da usare per articolare idee complesse in modo chiaro con uno stile visivo dimostrativo e una voce narrante AI calma e autorevole, arricchita da sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 3
Formatori aziendali, ottimizzate il vostro processo di onboarding producendo moduli di formazione coerenti di 30 secondi utilizzando un creatore di video esplicativi SaaS con avatar, garantendo uno stile visivo aziendale raffinato e una voce narrante professionale, integrando facilmente elementi del marchio dalla nostra libreria multimediale/supporto stock.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi SaaS con Avatar

Imparate a creare senza sforzo video esplicativi SaaS professionali con avatar AI e tecnologia di testo-a-video, trasformando il vostro messaggio in storie visive coinvolgenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script desiderato. Sfrutta la nostra capacità di testo-a-video da script per convertire senza sforzo il tuo contenuto scritto in un discorso dal suono naturale per il tuo video esplicativo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli da una vasta collezione di avatar AI e modelli progettati professionalmente. Trova il personaggio e l'ambientazione perfetti per dare vita alla tua spiegazione SaaS.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Integra l'identità unica del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi. Applica facilmente il tuo logo, colori e font per garantire la coerenza visiva nel tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta soddisfatto, rendi e prepara senza sforzo il tuo video di alta qualità per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Coinvolgenti per i Social Media

Produci contenuti accattivanti per i social media per promuovere il tuo SaaS, aumentando la visibilità e la portata del marchio.

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI coinvolgenti con avatar?

HeyGen consente agli utenti di generare video accattivanti utilizzando avatar AI realistici e funzionalità di testo-a-video. Come creatore di video AI, HeyGen dà vita ai vostri script, migliorando i vostri contenuti con visuali dinamiche e presentatori digitali espressivi.

Quali caratteristiche di branding offre HeyGen per personalizzare i contenuti generati dall'AI?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendovi di integrare senza problemi il vostro logo e i colori del marchio nei vostri video generati dall'AI. Questo assicura che i vostri contenuti mantengano un'identità di marca coerente e professionale su tutte le piattaforme utilizzando modelli personalizzabili.

Posso generare voiceover AI e script direttamente all'interno della piattaforma HeyGen?

Sì, HeyGen supporta la generazione avanzata di voiceover AI e facilita la creazione di video da script, rendendolo un creatore di video AI intuitivo. Potete facilmente inserire il vostro script e HeyGen genererà automaticamente una voce narrante dal suono naturale per accompagnare i vostri avatar AI.

HeyGen fornisce modelli personalizzabili per iniziare rapidamente a creare video?

Assolutamente. HeyGen offre una varietà di modelli e scene personalizzabili progettati per semplificare il vostro processo di creazione video. Questi modelli facili da usare vi permettono di produrre rapidamente video di qualità professionale senza esperienza di editing estesa, sfruttando le nostre capacità di creatore di video AI.

