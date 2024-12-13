Generatore di video esplicativi SaaS con avatar: Creazione di video potenziata dall'AI

Produci senza sforzo video esplicativi accattivanti e contenuti UGC coinvolgenti utilizzando i nostri avatar AI all'avanguardia.

Immagina di creare un annuncio di marketing di 30 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, mostrando come possono facilmente creare contenuti di qualità professionale. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e vivace con una voce narrante AI amichevole e persuasiva, dimostrando il potere degli avatar AI nel trasmettere messaggi coinvolgenti utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per trasformare le loro idee in immagini d'impatto per Vendite e Marketing.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 45 secondi rivolto a formatori aziendali e dipartimenti HR, illustrando come semplificare l'onboarding dei dipendenti o i moduli di formazione complessi. Questo video dovrebbe adottare un'estetica pulita e professionale con un audio chiaro e informativo, evidenziando come gli avatar AI di HeyGen possano parlare in più lingue (supportati dalla generazione di Voiceover) per soddisfare team globali diversi, rendendo la creazione di video potenziati dall'AI accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 2
Crea un reel di 15 secondi per i social media per creatori di contenuti e marketer, dimostrando la rapida generazione di video UGC coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e alla moda, accompagnato da una colonna sonora energica, enfatizzando la facilità di selezione tra vari Modelli e scene e l'incorporazione di filmati B-roll tramite il supporto della libreria/stock media di HeyGen per contenuti video dinamici.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a startup tecnologiche e product manager che lanciano software innovativi, necessitando di articolare chiaramente funzionalità complesse. Il video dovrebbe esibire uno stile grafico moderno e elegante, abbinato a una voce narrante autorevole ma accessibile, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione simile a quella umana e garantendo l'accessibilità con Sottotitoli integrati, semplificando così la creazione di video esplicativi d'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il tuo generatore di video esplicativi SaaS con avatar

Crea video esplicativi coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta gli avatar AI, la scrittura intelligente e gli strumenti di design professionali per trasformare le tue idee in storie visive dinamiche in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il tuo script e scegli un avatar
Inizia inserendo il tuo script, quindi seleziona da una libreria diversificata di avatar AI realistici per fungere da presentatore dinamico, dando vita al tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi elementi visivi e branding
Arricchisci il tuo video con una ricca libreria multimediale e modelli e scene predefiniti, integrando i colori e il logo unici del tuo marchio per un aspetto coerente e professionale.
3
Step 3
Applica voiceover e sottotitoli
Sfrutta la generazione avanzata di voiceover AI per convertire istantaneamente il tuo script in un discorso dal suono naturale e genera automaticamente sottotitoli accurati per un'ampia accessibilità.
4
Step 4
Esporta il tuo video esplicativo di qualità da studio
Finalizza il tuo progetto ed esporta video in alta definizione e di qualità da studio ottimizzati per qualsiasi piattaforma, assicurando che il tuo messaggio appaia raffinato e d'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'onboarding e la formazione dei prodotti SaaS

.

Offri esperienze di onboarding interattive e memorabili e moduli di formazione con avatar AI per migliorare la fidelizzazione degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi accattivanti?

HeyGen semplifica la creazione di video trasformando i testi in video esplicativi coinvolgenti utilizzando avatar AI e un'interfaccia facile da usare. La nostra piattaforma ti consente di generare rapidamente contenuti dinamici, rendendola un creatore di video da script ideale per varie esigenze.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per il branding?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa, comprese opzioni di branding robuste per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo e i tuoi colori. Puoi anche utilizzare avatar AI personalizzati, accedere a una ricca libreria multimediale e scegliere tra vari modelli e scene predefiniti per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Posso generare video UGC di alta qualità utilizzando le capacità AI di HeyGen?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video UGC AI con un valore di produzione di qualità da studio, caratterizzati da avatar AI realistici e generazione avanzata di voiceover AI. Questo permette la produzione di contenuti generati dagli utenti autentici e di grande impatto in modo efficiente e su larga scala.

HeyGen supporta stili video e lingue diverse per una portata globale?

HeyGen supporta una vasta gamma di stili video diversi adatti per annunci di marketing e altri contenuti, insieme a opzioni linguistiche estese che includono oltre 50 lingue. Questo consente la creazione di video personalizzati che risuonano con un pubblico globale, migliorando la tua portata e il coinvolgimento attraverso la creazione di annunci AI.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo