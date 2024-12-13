Il Creatore Definitivo di Formazione al Dettaglio con Avatar per Aziende Moderne

Crea video di formazione coinvolgenti e specifici per il marchio con avatar AI realistici, migliorando l'upskilling dei dipendenti e il coinvolgimento dei clienti.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi per i nuovi addetti alla vendita al dettaglio, con un avatar AI amichevole che li guida attraverso le politiche essenziali del negozio e i saluti iniziali. Questo video di formazione dovrebbe avere uno stile visivo luminoso e accogliente e una voce narrante chiara ed entusiasta, facilmente generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire un messaggio di marca coerente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di abilitazione alle vendite di 90 secondi per il personale di vendita al dettaglio esperto, mostrando le nuove caratteristiche del prodotto con un sofisticato avatar AI dimostratore. Questa formazione specifica per il marchio dovrebbe utilizzare uno stile visivo professionale con grafiche nitide dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e una voce narrante energica per evidenziare i punti di forza per il coinvolgimento del cliente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un'unità di microlearning di 45 secondi incentrata su un coinvolgimento efficace del cliente e sulla risoluzione dei conflitti per tutti i dipendenti del settore retail. Una persona digitale calma dovrebbe narrare, presentata con uno stile visivo rassicurante e musica di sottofondo soft, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen e la generazione di voce naturale per l'accessibilità e una comunicazione chiara.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 1 minuto d'impatto per i manager del retail per formare rapidamente i loro team sulle promozioni stagionali in arrivo e sulle iniziative di miglioramento delle competenze dei dipendenti. Questo segmento di formazione retail necessita di uno stile visivo moderno e pulito, con un generatore di avatar AI per creare un ambasciatore del marchio coerente, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per una produzione rapida e una voce narrante sicura e diretta.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Formazione al Dettaglio con Avatar

Semplifica la produzione di formazione al dettaglio con avatar alimentati da AI, creando contenuti video coinvolgenti e personalizzati rapidamente ed efficientemente per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nella piattaforma. La nostra funzione di testo-a-video trasforma le tue parole in visuali dinamiche.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o presentatore, utilizzando i nostri modelli di avatar stock per un rapido impiego.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video con scene di sfondo, musica e integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding completi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione al dettaglio ed esportalo in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, pronto per la distribuzione al tuo team.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Comunicazioni Interne Coinvolgenti

Utilizza avatar AI per creare messaggi motivazionali ispiratori e comunicazioni interne cruciali per il personale del retail.

Domande Frequenti

Come possono gli avatar AI di HeyGen trasformare la formazione aziendale e l'upskilling dei dipendenti?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e un potente generatore di avatar AI per creare video di formazione coinvolgenti e coerenti. Questa capacità semplifica notevolmente la formazione aziendale e l'upskilling dei dipendenti, garantendo che ogni membro del team riceva istruzioni di alta qualità e specifiche per il marchio in modo efficiente.

HeyGen supporta la creazione di video personalizzati per diverse esigenze aziendali?

Sì, HeyGen consente agli utenti di produrre video altamente personalizzati, sfruttando il suo creatore di video da script e il supporto multilingue. Questo permette alle aziende di adattare i contenuti per varie applicazioni, dall'engagement dei clienti alle comunicazioni interne, garantendo il massimo impatto.

Quali vantaggi offre HeyGen per lo sviluppo di contenuti digitali umani?

HeyGen fornisce una piattaforma completa per generare contenuti digitali umani sofisticati, offrendo un flusso di lavoro di produzione video efficiente. Gli utenti possono facilmente creare video di portavoce professionali, consentendo un'efficace abilitazione alle vendite e dimostrazioni di prodotto senza risorse estese.

HeyGen può aiutare le organizzazioni a semplificare la produzione di contenuti video per il marketing e l'onboarding?

Assolutamente. HeyGen semplifica la produzione di video per il marketing e l'onboarding offrendo strumenti facili da usare per creare video coinvolgenti con attori AI. Questo consente alle organizzazioni di mantenere la continuità del marchio e distribuire rapidamente contenuti essenziali, come per l'onboarding di nuovi dipendenti o campagne di marketing.

