Crea un video istruttivo di 90 secondi progettato per i nuovi dipendenti al dettaglio, introducendoli alle caratteristiche essenziali dei prodotti e alle tecniche di vendita. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con avatar AI realistici che dimostrano la gestione dei prodotti, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e articolata. Questo video mira a fornire una formazione personalizzata e può essere facilmente generato utilizzando la robusta generazione di Voiceover di HeyGen, garantendo una comunicazione coerente e chiara.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Un video promozionale di 45 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e ai direttori della formazione dovrebbe mostrare la versatilità del Generatore di Avatar AI di HeyGen per le diverse esigenze di formazione al dettaglio. Questo video moderno e dinamico deve evidenziare vari avatar personalizzabili in diversi contesti di vendita al dettaglio, utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per dimostrare la rapida generazione di contenuti per video di formazione coinvolgenti, dimostrando l'adattabilità della piattaforma.
Sviluppa un modulo di formazione completo di 2 minuti per i responsabili dei negozi al dettaglio e gli educatori del marchio, concentrandoti sul mantenimento di un messaggio di marca coerente in tutte le sedi dei negozi. Questo video necessita di uno stile visivo autorevole e uniforme, sfruttando i Modelli e le scene di HeyGen per garantire che ogni modulo rifletta l'identità del marchio, con video umani AI di qualità da studio che trasmettono le linee guida del marchio con precisione incrollabile. Il generatore di formazione al dettaglio con avatar semplifica questo compito complesso, offrendo soluzioni scalabili.
Crea un video conciso di 30 secondi con consigli rapidi per il servizio clienti, specificamente per il personale al dettaglio esistente che cerca di affinare le proprie capacità di interazione. La presentazione visiva dovrebbe essere vivace e diretta, con un avatar AI che fornisce consigli pratici, con punti chiave rinforzati visivamente attraverso i Sottotitoli/didascalie di HeyGen. Questo segmento rapido utilizzerà voci AI per una consegna chiara e coinvolgente, rendendolo uno strumento efficiente per la formazione continua dei dipendenti.
Come Funziona il Generatore di Formazione al Dettaglio con Avatar AI

Crea facilmente video di formazione al dettaglio coinvolgenti e personalizzati con avatar AI e un potente editor testo-a-video, migliorando l'apprendimento dei dipendenti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona o crea un avatar AI realistico che rappresenti al meglio il tuo marchio al dettaglio e sarà il volto dei tuoi contenuti di formazione, garantendo un'esperienza di formazione personalizzata.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script di Formazione
Inserisci il tuo script di formazione al dettaglio direttamente nell'editor testo-a-video. Il tuo avatar AI scelto sincronizzerà automaticamente le labbra con il tuo dialogo utilizzando voci AI.
3
Step 3
Personalizza le Tue Scene Video
Applica modelli, aggiungi i controlli del marchio della tua azienda e integra media dalla nostra libreria per personalizzare ogni scena dei tuoi video umani AI di qualità da studio.
4
Step 4
Esporta la Tua Formazione Finale
Esporta facilmente il tuo video umano AI di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per integrarsi senza problemi nelle tue sessioni di formazione virtuale per la formazione dei dipendenti.

Casi d'Uso

Illustra il Valore del Prodotto con Storie di Successo

Forma il personale al dettaglio sui benefici dei prodotti e sulle tecniche di vendita generando facilmente video AI coinvolgenti che mettono in evidenza storie di successo reali dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di formazione utilizzando avatar AI personalizzabili?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti con avatar AI completamente personalizzabili. Questi avatar personalizzati possono trasmettere i tuoi contenuti, rendendo la formazione dei dipendenti più dinamica e memorabile.

Cosa rende i Digital Humans di HeyGen adatti per video umani AI di qualità da studio?

La tecnologia avanzata di HeyGen genera Digital Humans fotorealistici capaci di esprimere una vasta gamma di emozioni e gesti. Questo assicura che i tuoi video umani AI mantengano un aspetto professionale e di qualità da studio per qualsiasi applicazione.

HeyGen può fornire supporto multilingue per la formazione personalizzata dei dipendenti?

Sì, HeyGen offre un robusto supporto multilingue, permettendoti di fornire contenuti di formazione personalizzati a una forza lavoro globale. Puoi facilmente creare sessioni di formazione virtuale in varie lingue, migliorando la comprensione e il coinvolgimento di tutti i dipendenti.

L'editor testo-a-video di HeyGen supporta il lip-sync realistico e le voci AI?

Assolutamente, l'editor testo-a-video intuitivo di HeyGen presenta una tecnologia di lip-sync sofisticata che si abbina perfettamente al tuo script con voci AI di alta qualità. Questo crea dialoghi incredibilmente naturali e credibili per i tuoi avatar AI.

