creatore di aggiornamenti di ristrutturazione avatar: Aggiornamenti Video Senza Sforzo

Presenta efficacemente i successi aziendali e risparmia tempo prezioso con la generazione di testo-a-video da script.

Crea un video coinvolgente di 60 secondi per i fondatori di startup, dimostrando come fornire aggiornamenti agli investitori affascinanti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e coinvolgente, accompagnato da uno stile audio autentico e conversazionale. Evidenzia le capacità degli avatar AI di HeyGen e della generazione di Voiceover per mostrare come i fondatori possano presentare metriche chiave e proiezioni future con un tocco personale e persuasivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, illustrando il potere dei report video personalizzati. L'estetica dovrebbe essere moderna e pulita, con immagini visivamente ispiratrici e pertinenti. Usa la funzione di testo-a-video da script di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per trasformare dati statici in narrazioni coinvolgenti, magari mostrando anche come adattare immagini stock per una composizione visiva unica, fungendo da creatore di aggiornamenti di ristrutturazione avatar per la narrazione del tuo brand.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video vivace di 30 secondi progettato per i team di comunicazione interna, annunciando un importante traguardo aziendale o un aggiornamento di ristrutturazione interna. Adotta uno stile visivo dinamico e chiaro, assicurando che il messaggio sia accessibile con sottotitoli automatici. Mostra la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen e i suoi diversi modelli e scene per produrre rapidamente un annuncio professionale in stile 'creatore di aggiornamenti di ristrutturazione avatar', dando un aspetto fresco alle notizie interne.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 90 secondi per i comunicatori aziendali, esplorando la versatilità della creazione di report video dinamici per varie esigenze. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e professionale, con un focus sull'interfaccia intuitiva e le opzioni di personalizzazione. Sottolinea il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per la prontezza multipiattaforma e la facilità di utilizzo dei modelli e delle scene esistenti per creare un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione che cattura l'attenzione del pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Aggiornamenti di Ristrutturazione Avatar

Crea senza sforzo report video AI coinvolgenti con avatar AI personalizzati per catturare l'attenzione degli investitori e comunicare chiaramente i successi aziendali.

1
Step 1
Crea il Tuo Aggiornamento
Inizia selezionando dalla nostra vasta gamma di modelli per strutturare efficacemente il tuo video di aggiornamento per gli investitori.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo script preparato nella piattaforma, sfruttando la nostra capacità di testo-a-video da script per generare una narrazione coinvolgente.
3
Step 3
Applica il Branding
Personalizza il tuo video utilizzando controlli di branding robusti per integrare senza soluzione di continuità il logo e la palette di colori della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il Tuo Report
Finalizza il tuo report video dinamico, pronto per la condivisione, completo di sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Visivamente i Successi Aziendali

.

Presenta visivamente i successi aziendali e le proiezioni future attraverso aggiornamenti video professionali, costruendo fiducia e sicurezza con i tuoi stakeholder.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei aggiornamenti per gli investitori?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video da script per trasformare i tuoi aggiornamenti per gli investitori in coinvolgenti Report Video AI. Questo consente ai fondatori di startup di fornire report video personalizzati che mostrano efficacemente metriche chiave e successi aziendali.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI?

Con HeyGen, hai ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi avatar AI, inclusi diversi stili di capelli, abiti e altri Elementi del Creatore per creare un tocco personale e coinvolgente. Questo assicura che i tuoi report video personalizzati mantengano un'estetica visiva moderna e pulita.

HeyGen supporta il branding per i report video?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del brand per garantire che tutti i tuoi report video AI siano coerenti e orientati allo scopo. Puoi anche utilizzare modelli e scene per produrre rapidamente report video accattivanti.

Come semplifica HeyGen la creazione di report video dinamici?

HeyGen semplifica il processo di creazione di report video dinamici offrendo una generazione video end-to-end, inclusa la generazione di voiceover e sottotitoli automatici. Questa interfaccia intuitiva ti consente di produrre efficientemente asset completamente costruiti e pronti per la pubblicazione dal tuo script.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo