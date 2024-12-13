Creatore di Video di Reclutamento con Avatar per Coinvolgere i Talenti

Crea video di reclutamento coinvolgenti e migliora il branding aziendale rapidamente, sfruttando la potente funzione di testo a video da script di HeyGen.

Sviluppa un video di branding aziendale di 45 secondi rivolto a potenziali candidati nel settore tecnologico, mettendo in mostra lo spirito innovativo della tua azienda. Utilizza uno stile visivo futuristico con animazioni dinamiche e una colonna sonora ispiratrice e ritmata, con un avatar AI come ambasciatore virtuale del tuo brand. Il video dovrebbe spiegare perché i migliori talenti dovrebbero unirsi al tuo team, grazie al generatore di avatar AI di HeyGen che darà vita al tuo messaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di reclutamento coinvolgente di 30 secondi rivolto ai neolaureati, evidenziando la cultura inclusiva della tua azienda e le opportunità di crescita professionale. Adotta uno stile visivo caldo e accogliente con avatar video AI amichevoli che interagiscono in un ambiente di lavoro positivo, accompagnato da una voce narrante entusiasta e musica acustica edificante. Questo video, facilmente creato da un testo a video con script in HeyGen, dovrebbe incoraggiare i giovani professionisti a immaginare il loro futuro con la tua organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio convincente di 60 secondi per professionisti esperti, introducendo un nuovo dipartimento o ruolo rivoluzionario all'interno della tua organizzazione. Adotta uno stile visivo elegante e aziendale con grafiche audaci e transizioni professionali, accompagnato da una voce narrante potente e motivazionale e una colonna sonora orchestrale sofisticata. Questo video di reclutamento, perfetto per contenuti di marketing e social media, dovrebbe trasmettere prestigio e opportunità, enfatizzando l'impatto che possono avere.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo informativo di 50 secondi per un pool di candidati diversificato, dettagliando il tuo processo di assunzione semplificato. Presenta uno stile visivo ispirato agli infografici con un avatar realistico che guida gli spettatori attraverso ogni fase, supportato da sottotitoli chiari e una voce narrante rassicurante e amichevole su uno sfondo musicale calmo e ambientale. Questo video esplicativo dovrebbe demistificare il percorso di candidatura e costruire fiducia nei potenziali candidati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Reclutamento con Avatar

Crea rapidamente video di reclutamento coinvolgenti e brandizzati con avatar AI per attrarre i migliori talenti e migliorare il tuo brand aziendale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio di reclutamento con chiarezza e professionalità.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Script Video
Inserisci la descrizione del lavoro o il messaggio chiave di reclutamento. La funzione di testo a video da script di HeyGen convertirà il tuo testo in un discorso naturale per l'avatar scelto.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi di Branding
Personalizza il tuo video applicando il logo della tua azienda, i colori del brand e le scene di sfondo desiderate utilizzando i controlli di branding di HeyGen per creare video di branding aziendale professionali.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Produci il tuo video di reclutamento con avatar di alta qualità. Esportalo facilmente in vari formati e proporzioni adatti alle tue piattaforme di assunzione e canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Candidati con Video di Branding Aziendale

.

Realizza potenti video con avatar AI che mettono in risalto la cultura e la missione aziendale, motivando i candidati ideali a candidarsi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti video creativi?

Il potente generatore di avatar AI di HeyGen ti consente di creare rapidamente avatar video AI coinvolgenti. Questa piattaforma ti permette di produrre contenuti dinamici per Marketing e Social Media, Video Esplicativi e altro, semplificando il tuo processo creativo.

HeyGen può aiutare con i video di branding aziendale?

Assolutamente. HeyGen è un eccezionale creatore di video di reclutamento AI per realizzare video di branding aziendale e video di reclutamento coinvolgenti. Puoi utilizzare avatar realistici e capacità di testo a video per comunicare efficacemente la cultura aziendale e le descrizioni dei lavori.

Quali tipi di contenuti con avatar AI posso creare?

HeyGen ti permette di generare una vasta gamma di contenuti con avatar AI, inclusi corsi di e-learning, presentazioni con avatar AI e contenuti dinamici per Marketing e Social Media. Sfrutta i nostri modelli diversificati e avatar animati per dare vita alle tue idee.

Quanto è facile da usare la creazione di video AI di HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video AI attraverso il suo editor basato su testo intuitivo, rendendolo accessibile a tutti. Puoi facilmente generare video di reclutamento AI di alta qualità e altri contenuti semplicemente digitando il tuo script e selezionando un avatar video AI.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo