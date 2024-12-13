Avatar Real Estate Walkthrough Maker per Video Immobiliari Straordinari

Trasforma i tuoi annunci immobiliari in tour virtuali straordinari e coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per creare video walkthrough di proprietà accattivanti dal tuo script.

Crea un video dinamico di 45 secondi per presentare una nuova proprietà di lusso, progettato per catturare l'attenzione di potenziali acquirenti e investitori immobiliari. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso le caratteristiche principali della casa con uno stile visivo moderno e pulito e una voce narrante sicura e chiara, migliorando il coinvolgimento degli spettatori e facendo risaltare davvero la proprietà.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video convincente di 30 secondi che dimostri come i professionisti del settore immobiliare possano migliorare le loro strategie di marketing e risparmiare tempo utilizzando la creazione di video AI. Questo suggerimento è rivolto ai professionisti del settore immobiliare desiderosi di ottimizzare la produzione di contenuti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale, elegante e informativo, completato da un tono amichevole ma autorevole, e sfruttare la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente contenuti coinvolgenti, completi di sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di tour virtuale di 60 secondi trasformando immagini statiche in un'esperienza immersiva per potenziali affittuari o acquirenti che non possono visitare le proprietà di persona. Questo video mira a fornire una visione luminosa, dettagliata e rassicurante di un annuncio immobiliare. Utilizzando la libreria multimediale/stock di HeyGen per assemblare immagini di alta qualità e la generazione di voiceover per una narrazione accogliente, il video trasmetterà efficacemente il fascino e i servizi della proprietà.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale vivace di 15 secondi per annunciare un open house imminente, rivolto alla comunità locale e alle parti interessate. Il video dovrebbe essere vivace, entusiasmante e dinamico, con video della proprietà mozzafiato creati con i modelli e le scene di HeyGen. Incorpora musica di sottofondo energica e assicurati che lo stile visivo sia accattivante per massimizzare il coinvolgimento, pronto per varie strategie di marketing con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Avatar Real Estate Walkthrough Maker

Rivoluziona il tuo marketing immobiliare con video walkthrough straordinari potenziati dall'AI. Crea facilmente tour virtuali coinvolgenti che catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento degli spettatori.

1
Step 1
Carica Media della Proprietà e Seleziona Avatar AI
Inizia caricando le foto o i clip video della tua proprietà. Poi, seleziona dalla nostra vasta gamma di avatar AI professionali per fungere da portavoce virtuale per i video walkthrough della proprietà.
2
Step 2
Genera Script e Integra Voiceover
Crea uno script informativo che descriva le caratteristiche uniche della tua proprietà. Sfrutta la nostra potente generazione di voiceover per dare vita al tuo testo con una narrazione dal suono naturale, perfettamente sincronizzata con i tuoi contenuti visivi.
3
Step 3
Migliora il Video con Branding e Risorse
Personalizza il tuo video walkthrough applicando il logo e gli schemi di colore del tuo marchio utilizzando i nostri robusti controlli di branding. Arricchisci ulteriormente la presentazione con media aggiuntivi dalla nostra vasta libreria di stock.
4
Step 4
Esporta e Condividi per Massima Portata
Il tuo video walkthrough di alta qualità è completo. Utilizza le nostre opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione per preparare i tuoi straordinari video immobiliari per tutte le principali piattaforme, migliorando efficacemente il tuo marketing immobiliare.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Annunci Immobiliari con AI Coinvolgente

Presenta le proprietà in modo efficace attraverso video AI coinvolgenti, migliorando i tour virtuali e catturando facilmente i potenziali acquirenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video walkthrough delle proprietà per il marketing immobiliare?

HeyGen sfrutta avatar AI realistici e una creazione video AI avanzata per produrre video immobiliari straordinari. Questi video coinvolgenti offrono tour virtuali immersivi per gli annunci immobiliari, aumentando significativamente il coinvolgimento degli spettatori per i professionisti del settore immobiliare.

HeyGen può creare video dalle foto degli annunci immobiliari?

Assolutamente, HeyGen consente ai professionisti del settore immobiliare di creare video immobiliari straordinari direttamente dalle loro foto esistenti. Con strumenti di editing AI intuitivi, puoi trasformare immagini statiche in video walkthrough dinamici, completi di voiceover professionali, migliorando il tuo marketing immobiliare.

Cosa rende gli avatar AI di HeyGen ideali per le presentazioni immobiliari?

Gli avatar AI di HeyGen fungono da portavoce AI accattivanti, capaci di offrire video walkthrough di proprietà coinvolgenti e coerenti. Aggiungono un tocco professionale alle tue strategie di marketing immobiliare, garantendo che ogni tour virtuale sia raffinato e accattivante per i potenziali acquirenti.

HeyGen offre strumenti per ottimizzare la creazione di video AI per i professionisti del settore immobiliare?

Sì, HeyGen fornisce una suite completa di strumenti e modelli potenziati dall'AI specificamente progettati per una creazione di video AI efficiente. Dai script di testo-a-video ai controlli di branding, i professionisti del settore immobiliare possono generare rapidamente video walkthrough di alta qualità per tutti i loro annunci immobiliari.

