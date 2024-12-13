Generatore di Walkthrough Immobiliari con Avatar: Video AI Coinvolgenti

Genera walkthrough immobiliari sorprendenti rapidamente con avatar AI e potenzia le tue inserzioni.

Esplora come i professionisti del settore immobiliare possano sfruttare le avanzate capacità di HeyGen per creare walkthrough video professionali. Questo video di 90 secondi, rivolto ad agenti immobiliari, sviluppatori e professionisti del marketing alla ricerca di strumenti all'avanguardia, presenterà uno stile visivo moderno e pulito che mostra la fluidità degli avatar AI di HeyGen nel presentare i dettagli delle proprietà, supportato da una voce fuori campo sicura e informativa generata tramite la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Guarda una dimostrazione su come agenti immobiliari e gestori di proprietà impegnati possano trasformare rapidamente le inserzioni immobiliari in tour virtuali accattivanti. Questo video di 60 secondi, destinato a piccole agenzie in cerca di efficienza, presenterà tagli dinamici e concisi tra le caratteristiche delle proprietà, migliorati dalla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e sottotitoli chiari, il tutto accompagnato da una narrazione vivace e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Scopri come i marketer e gli agenti immobiliari focalizzati sul miglioramento dell'engagement sui social media possano produrre video coinvolgenti che si distinguono. Questo video di 45 secondi, progettato per la distribuzione sui social media, mostrerà immagini di proprietà luminose e invitanti integrate senza soluzione di continuità con interfacce social media simulate, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per un adattamento ottimale alla piattaforma, accompagnato da uno stile audio entusiasta e persuasivo.
Prompt di Esempio 3
Scopri l'efficienza della scalabilità nella creazione di video immobiliari per grandi aziende immobiliari e sviluppatori che gestiscono ampi portafogli. Questo walkthrough tecnico di 2 minuti mostrerà uno stile visivo elegante e focalizzato sul flusso di lavoro illustrando come caricare foto delle proprietà e gestire le risorse tramite il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, culminando nella creazione di numerosi video immobiliari generati dall'AI di alta qualità con generazione di voiceover professionale, il tutto consegnato con un tono audio misurato e professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Walkthrough Immobiliari con Avatar

Crea senza sforzo video walkthrough immobiliari sorprendenti, potenziati dall'AI, con un avatar AI realistico per mostrare le proprietà e coinvolgere potenziali acquirenti.

1
Step 1
Carica le Tue Immagini delle Proprietà
Inizia caricando le tue foto o video di proprietà di alta qualità. La nostra libreria multimediale supporta l'integrazione senza soluzione di continuità delle tue immagini per formare lo sfondo del tuo tour virtuale, perfetto per le tue inserzioni immobiliari.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da tuo ospite virtuale. Poi, fornisci lo script che il tuo Portavoce AI narrerà per un walkthrough immersivo della proprietà.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Professionali
Migliora il tuo walkthrough con il Generatore di Sottotitoli AI e voiceover professionali generati automaticamente. Applica il logo e i colori del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Crea il Tuo Video Coinvolgente
Una volta soddisfatto, crea il tuo walkthrough video professionale. Esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme social per produrre video coinvolgenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Potenziali Acquirenti con Tour Potenziati dall'AI

Crea tour virtuali delle proprietà coinvolgenti che motivano visivamente i potenziali acquirenti a immaginare la loro futura casa.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di walkthrough video professionali utilizzando avatar AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia di trasformazione del testo in video da script per creare walkthrough video coinvolgenti e professionali. Gli utenti possono facilmente generare un Portavoce AI per guidare gli spettatori attraverso le inserzioni immobiliari, offrendo una soluzione coinvolgente e scalabile.

Quali funzionalità offre HeyGen per generare video immobiliari coinvolgenti a partire da risorse esistenti?

HeyGen offre funzionalità robuste per generare video coinvolgenti trasformando risorse esistenti come foto delle proprietà caricate in presentazioni dinamiche. La nostra piattaforma fornisce modelli e scene intuitivi, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video immobiliari generati dall'AI senza necessità di competenze di editing estese.

HeyGen può aiutare a semplificare la produzione di video di marketing immobiliare personalizzati?

Sì, HeyGen è progettato per semplificare la produzione di video di marketing immobiliare personalizzati in modo efficiente. Con il nostro Generatore di Video AI, gli utenti possono sfruttare modelli e controlli di branding per creare walkthrough video professionali che si distinguono davvero.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per migliorare le inserzioni immobiliari generate dall'AI?

HeyGen fornisce funzionalità avanzate come un Generatore di Sottotitoli AI e voiceover diversificati, inclusa l'opzione per un Attore Vocale AI, per migliorare i video immobiliari generati dall'AI. Questo assicura che le tue inserzioni immobiliari siano accessibili a un pubblico più ampio e ottimizzate per vari canali di distribuzione.

