Immagina un vivace video promozionale di 30 secondi, specificamente creato per i piccoli imprenditori nel settore del Marketing e dell'E-commerce, che metta in risalto un prodotto nuovissimo. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi che mostrano le caratteristiche del prodotto, il tutto accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce narrante chiara ed entusiasta. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare i vantaggi principali, utilizzando appieno la capacità di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti semplificata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di prodotto di 45 secondi, ideale per educatori online o formatori aziendali, che illustri meticolosamente un servizio o software complesso. L'estetica dovrebbe essere pulita e professionale, con una narrazione calma e testi in evidenza sullo schermo per rafforzare i punti di apprendimento. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per consegnare il copione, assicurando che sottotitoli/caption siano integrati automaticamente per la massima accessibilità, creando efficacemente un video avatar AI d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un pezzo di contenuto social di 15 secondi accattivante, perfetto per coinvolgere un pubblico giovane per un marchio lifestyle. Questo video richiede uno stile visivo dinamico e alla moda, incorporando montaggi rapidi e musica di sottofondo moderna e accattivante. Impiega i modelli e le scene diversificate di HeyGen per un rapido assemblaggio del video, con un avatar parlante per connettersi direttamente con il pubblico, precisamente adattato con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Formula un video di annuncio aziendale di 60 secondi autorevole, destinato a investitori e professionisti del settore, che sveli un traguardo aziendale significativo. La presentazione visiva deve trasmettere autorità e un'estetica video basata su avatar di qualità da studio professionale, supportata da una narrazione sicura e chiara e musica di sottofondo ispiratrice e sottile. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll pertinenti e utilizza l'AI Video Generator per produrre una presentazione sofisticata con un avatar AI realistico come portavoce centrale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali con Avatar

Trasforma la tua strategia di marketing creando video promozionali d'impatto con avatar AI realistici e contenuti dinamici, progettati per catturare l'attenzione ed elevare il tuo marchio.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI professionali per rappresentare il tuo marchio. Questi avatar parlanti danno vita al tuo messaggio, garantendo una presenza accattivante per il tuo video promozionale.
2
Step 2
Crea il Tuo Copione
Scrivi o incolla il copione del tuo video promozionale. Utilizza il nostro scriptwriter AI per affinare il tuo messaggio, garantendo una comunicazione chiara che risuoni con il tuo pubblico di riferimento.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Arricchisci il tuo video con musica di sottofondo, scene dinamiche ed elementi di branding. Sfrutta le opzioni di personalizzazione per allineare perfettamente il video con l'identità visiva della tua campagna.
4
Step 4
Genera e Condividi
Con un solo clic, il tuo AI Video Generator renderizzerà il tuo video promozionale di alta qualità. Scaricalo facilmente, condividilo sulle piattaforme social e amplifica la tua portata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

Sviluppa video persuasivi sul successo dei clienti con avatar AI per costruire fiducia e dimostrare il valore dei tuoi prodotti o servizi.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video?

L'AI Video Generator di HeyGen consente agli utenti di produrre video avatar AI coinvolgenti per diverse esigenze creative, dagli annunci video promozionali ai contenuti social. Offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che la tua visione creativa unica si realizzi con qualità professionale.

Cosa rende gli avatar AI di HeyGen realistici ed espressivi?

HeyGen presenta avatar AI altamente realistici che offrono una perfetta sincronizzazione labiale, espressioni facciali naturali e gesti, garantendo una narrazione autentica ed espressiva. Gli utenti possono anche sfruttare il Voice Cloning per voiceover personalizzati, aggiungendo profondità emotiva ai loro contenuti.

HeyGen può aiutare a creare annunci video promozionali efficaci?

Assolutamente, HeyGen è un eccezionale creatore di video promozionali con avatar, semplificando la creazione di annunci video promozionali ad alto impatto e contenuti social. Il suo scriptwriter AI integrato e i modelli professionali semplificano il processo per strategie efficaci di Marketing ed E-commerce.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di creazione di contenuti?

HeyGen supporta la creazione di contenuti diversificati attraverso la sua piattaforma versatile, consentendo la facile generazione di vari contenuti social e video UGC. Con il supporto per oltre 70 lingue e funzionalità come URL to Video, consente un'efficiente riproposizione dei contenuti e creazione di contenuti in massa per un pubblico globale.

