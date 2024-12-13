Il tuo Generatore di Video Promozionali con Avatar

Trasforma il tuo testo in video di marketing coinvolgenti e contenuti per i social media istantaneamente con la nostra avanzata funzione di testo a video da script.

Rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer dei social media, questo video di 30 secondi dovrebbe essere un annuncio promozionale dinamico e veloce, utilizzando un avatar AI per trasmettere rapidamente un messaggio chiave. Lo stile visivo dovrebbe presentare tagli rapidi e grafiche vivaci, accompagnati da una traccia musicale vivace e una voce narrante chiara ed energica generata direttamente utilizzando le capacità di generazione vocale di HeyGen. L'obiettivo è dimostrare quanto facilmente i "video avatar AI" possano potenziare la presenza online e migliorare i "contenuti sui social media".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio di marketing raffinato di 45 secondi per professionisti del marketing e creatori di contenuti, evidenziando l'efficienza della trasformazione di script scritti in immagini coinvolgenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e aziendale con testo animato coinvolgente e musica di sottofondo sottile. Deve mostrare quanto facilmente la funzione di testo a video da script di HeyGen possa fornire "annunci di marketing" sofisticati, sfruttando modelli e scene pre-progettati per un risultato professionale.
Prompt di Esempio 2
Per i responsabili di marca e imprenditori digitali, immagina un pezzo promozionale di 60 secondi che esalti la personalizzazione e il branding unico. Questo video dovrebbe possedere un'estetica visiva moderna e elegante, presentando in modo prominente stili diversi da un "generatore di avatar AI" e sfondi provenienti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen. L'audio dovrebbe consistere in una narrazione sicura e chiara, illustrando la profondità della personalizzazione e "customizzazione" disponibile per creare un'identità di marca distintiva.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un clip istruttivo amichevole di 30 secondi per educatori e creatori di corsi online, dimostrando il potere degli "avatar parlanti" per un coinvolgimento migliorato. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, con interazione diretta con la telecamera da parte di un avatar AI contro grafiche educative semplici, tipiche di un efficace "generatore di video AI". Per garantire l'accessibilità e rafforzare i punti chiave, la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen dovrebbe essere mostrata in modo prominente, rendendo il contenuto facilmente digeribile e coinvolgente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali con Avatar

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti con avatar AI. Genera contenuti dinamici in modo efficiente per catturare l'attenzione del tuo pubblico e mostrare il tuo brand.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o crea il tuo gemello digitale per rappresentare il tuo brand nel tuo video promozionale.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo script promozionale e il generatore di testo a video creerà automaticamente voiceover realistici, perfettamente sincronizzati con il tuo avatar AI scelto.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Applica i colori del tuo brand, i loghi e seleziona tra una varietà di modelli e scene utilizzando controlli di branding intuitivi per migliorare il tuo messaggio promozionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video promozionale con avatar di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per i tuoi contenuti sui social media, annunci di marketing o altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Evidenzia testimonianze e casi studio con video generati da AI coinvolgenti che costruiscono fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video avatar AI coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di "video avatar AI" dinamici per vari scopi, da "annunci di marketing" coinvolgenti a "contenuti sui social media" accattivanti. La sua piattaforma intuitiva funge da potente "generatore di video promozionali con avatar", consentendo agli utenti di produrre contenuti visivi di alta qualità in modo efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili utilizzando HeyGen come generatore di avatar AI?

HeyGen offre ampie opzioni di "customizzazione" per le tue esigenze di "generatore di avatar AI", inclusa una vasta gamma di "modelli", "avatar parlanti" diversi e "voiceover" sofisticati. Questo ti permette di adattare il contenuto precisamente all'identità e al messaggio unico del tuo brand.

HeyGen offre la generazione di testo a video con avatar parlanti realistici?

Sì, HeyGen eccelle come "generatore di testo a video", trasformando senza sforzo gli script in video professionali con "avatar parlanti" realistici. Con "lip-sync" avanzato e "voiceover" naturali, il tuo messaggio viene trasmesso in modo chiaro e coinvolgente.

HeyGen può ottimizzare i contenuti video AI per diverse piattaforme social?

Assolutamente, HeyGen, come avanzato "generatore di video AI", consente una facile ottimizzazione dei tuoi "contenuti sui social media" su varie piattaforme. Puoi regolare i rapporti d'aspetto e assicurarti che i tuoi "annunci di marketing" appaiano perfetti ovunque, mantenendo la coerenza e l'impatto del brand.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo