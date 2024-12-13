Generatore di Walkthrough di Prodotti con Avatar: Coinvolgi e Converti di Più

Trasforma le tue demo di prodotto con il nostro generatore di walkthrough di prodotti con avatar. Utilizza avatar AI dinamici per creare esperienze coinvolgenti e personalizzate per un onboarding degli utenti più rapido.

Crea una guida tecnica di 2 minuti per sviluppatori e team IT, mostrando l'installazione senza problemi di un generatore di walkthrough di prodotti con avatar. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo chiaro e informativo, mescolando passaggi registrati dallo schermo con un avatar AI che spiega ogni fase. Sottolinea come la funzionalità di HeyGen di trasformare il testo in video semplifichi il processo di onboarding iniziale degli utenti, utilizzando l'avatar AI per guidare gli utenti attraverso la configurazione tecnica, garantendo un'esperienza fluida e comprensibile per l'integrazione di nuovi prodotti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale accattivante di 1 minuto per team di marketing e creatori di contenuti, illustrando la potenza di HeyGen nel generare demo di prodotti personalizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, evidenziando vari modelli personalizzabili e mostrando come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto adattino i contenuti per diverse piattaforme social. L'audio dovrebbe essere vivace, dimostrando la facilità con cui gli utenti possono adattare i loro messaggi per risuonare con pubblici diversi, rendendo ogni demo unica e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto a imprenditori impegnati e dipartimenti di formazione, concentrandoti sull'efficienza della creazione automatizzata di video. Adotta uno stile visivo veloce e professionale che dimostri chiaramente le caratteristiche che fanno risparmiare tempo, con un portavoce digitale sicuro che narra. Spiega come HeyGen funzioni come un generatore di video AI, sfruttando la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli per produrre rapidamente contenuti professionali, minimizzando lo sforzo e massimizzando il risultato per la formazione interna o le promozioni esterne.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una presentazione sofisticata di 2 minuti per clienti aziendali e team di marketing internazionali, evidenziando la capacità di HeyGen di fornire contenuti video altamente coinvolgenti con portata globale. Lo stile visivo dovrebbe essere vario e raffinato, con avatar AI che dimostrano il supporto multilingue degli avatar in diversi scenari. Integra ricche immagini dalla libreria multimediale/supporto stock per mostrare un walkthrough globale del prodotto, sottolineando come questo migliori un generatore di walkthrough di prodotti con avatar per mercati diversi, garantendo un forte coinvolgimento dei clienti in tutto il mondo.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Walkthrough di Prodotti con Avatar

Crea senza sforzo walkthrough di prodotti coinvolgenti e potenziati dall'AI con avatar realistici, trasformando le tue demo di prodotto e l'onboarding degli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Avatar
Inizia creando il tuo script per il walkthrough del prodotto. Poi, sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per trasformare il tuo testo in contenuti video dinamici presentati dal tuo avatar AI scelto.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Scene
Migliora il tuo walkthrough incorporando immagini, screenshot o video pertinenti del prodotto. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock per integrare senza problemi sfondi ed elementi coinvolgenti nelle tue scene.
3
Step 3
Applica il Branding e Personalizza
Mantieni la coerenza del marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per applicare il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi in tutto il walkthrough per un aspetto professionale e raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Walkthrough Finale
Una volta completato il tuo walkthrough, finalizzalo selezionando il rapporto d'aspetto desiderato ed esporta facilmente il tuo video in vari formati, pronto per una condivisione e integrazione senza problemi.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Crea video di successo dei clienti coinvolgenti con avatar AI per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di walkthrough di prodotti?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di generazione video AI e avatar AI per automatizzare l'intero processo di creazione video. Gli utenti possono generare contenuti video professionali e coinvolgenti a partire da un semplice script, rendendo i walkthrough di prodotti e le demo di prodotti personalizzati senza sforzo.

HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro esistenti per contenuti video personalizzati?

Sì, HeyGen offre capacità di integrazione robuste, inclusa un'estensione per Chrome e l'integrazione con CRM, per ottimizzare la produzione video. Questo consente risposte personalizzate dei rappresentanti e la creazione automatizzata di video scalabile direttamente all'interno dei tuoi ecosistemi di vendita e marketing attuali.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili per gli avatar AI di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i suoi portavoce digitali, inclusa la creazione di avatar personalizzati e la personalizzazione della voce utilizzando la tecnologia avanzata di clonazione vocale. Inoltre, il supporto multilingue degli avatar garantisce che i tuoi contenuti video coinvolgenti risuonino a livello globale.

Quali caratteristiche contribuiscono alla qualità e adattabilità dei video di HeyGen?

HeyGen utilizza avatar digitali di qualità da studio e tecnologia di trasformazione del testo in video per produrre video di livello professionale. La piattaforma supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, fornendo flessibilità per varie piattaforme mantenendo controlli di branding coerenti.

