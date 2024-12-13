Creatore di Demo Prodotto con Avatar: Crea Demo Coinvolgenti con AI

Crea video dimostrativi di prodotto accattivanti più velocemente che mai. I nostri avatar AI narrano il tuo messaggio, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.

Crea un video dimostrativo di prodotto accattivante di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer, mostrando come HeyGen funzioni come il miglior "creatore di demo prodotto con avatar." Lo stile visivo dovrebbe essere energico e pulito, accompagnato da musica vivace, enfatizzando l'integrazione senza soluzione di continuità di "avatar AI" dinamici all'interno di "Template e scene" professionali per dare vita ai prodotti istantaneamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo informativo di 45 secondi progettato per startup tecnologiche ed educatori, dettagliando le capacità di HeyGen come una piattaforma intuitiva di "creazione video AI" per generare "Video Esplicativi" coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e amichevole, con musica di sottofondo calma, evidenziando la conversione senza sforzo di script in video utilizzando "Testo in video da script" insieme alla generazione naturale di "Voiceover."
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio video dinamico di 60 secondi ad alte prestazioni rivolto a marchi di e-commerce e inserzionisti digitali, illustrando la potenza di HeyGen nella creazione di "Annunci Video ad Alte Prestazioni" e coinvolgenti "video AI UGC." Presenta un'estetica visiva professionale focalizzata sulla conversione con audio di sottofondo alla moda, concentrandoti sull'utilizzo di un'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" e ottimizzando i contenuti per varie piattaforme attraverso un efficiente "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto."
Prompt di Esempio 3
Progetta un video elegante di 30 secondi che dimostri la versatilità di un "Presentatore AI" per formatori aziendali e creatori di contenuti, utilizzando i diversi "Template Video" di HeyGen. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo professionale e sicuro, abbinato a un audio autorevole ma accessibile, evidenziando come i "Sottotitoli/didascalie" accessibili migliorino la comunicazione e come vari "avatar AI" personalizzino facilmente i messaggi per qualsiasi pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Demo Prodotto con Avatar

Crea senza sforzo video dimostrativi di prodotto coinvolgenti con Presentatori AI, script accattivanti e visuali dinamici, accelerando la produzione dei tuoi contenuti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di Presentatori AI realistici per rappresentare il tuo marchio o crea un avatar AI personalizzato che incarna perfettamente la personalità del tuo prodotto.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Voiceover
Scrivi o incolla il tuo script di dimostrazione del prodotto. La nostra piattaforma utilizzerà la generazione di Voiceover per creare un audio dal suono naturale, assicurando una comunicazione chiara e coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con Visuali e Branding
Utilizza la nostra vasta libreria multimediale e i template video personalizzabili per aggiungere visuali pertinenti, musica di sottofondo e applicare i tuoi controlli di Branding per un aspetto coerente.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Dimostrativo di Prodotto
Rivedi la tua creazione ed esporta i tuoi video dimostrativi di prodotto di alta qualità nel rapporto d'aspetto desiderato, pronti a catturare il tuo pubblico e mostrare efficacemente il tuo prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma testimonianze e storie di successo in potenti dimostrazioni video dell'impatto e del valore del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia la creazione di video dimostrativi di prodotto ad alte prestazioni e annunci video?

HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video AI che consente agli utenti di produrre facilmente video dimostrativi di prodotto coinvolgenti e annunci video ad alte prestazioni. Utilizzando il nostro Generatore di Avatar AI, puoi trasformare script in contenuti visivi dinamici, assicurando che il tuo messaggio creativo venga trasmesso efficacemente al tuo pubblico.

Che tipo di Avatar AI posso generare con HeyGen per i miei contenuti creativi?

Il Generatore di Avatar AI di HeyGen consente la creazione di diversi Avatar AI, inclusi avatar AI personalizzati e avatar AI realistici, per adattarsi perfettamente al tuo marchio. Questi Presentatori AI personalizzati migliorano i tuoi contenuti video, rendendoli più unici e memorabili per varie applicazioni creative.

HeyGen può semplificare il processo di produzione video utilizzando template e altre funzionalità?

Assolutamente, HeyGen semplifica notevolmente il processo della piattaforma di creazione video AI con una vasta gamma di template video e scene progettate per varie esigenze. Questa funzionalità ottimizza la produzione di contenuti, permettendoti di generare rapidamente video esplicativi o video AI UGC, massimizzando l'efficienza senza compromettere la qualità.

HeyGen offre supporto multilingue e controlli di branding per strategie di contenuto globali?

Sì, HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità in tutti i tuoi video per un messaggio coerente. Inoltre, la nostra piattaforma offre un supporto multilingue completo e generazione di voiceover, rendendo facile produrre contenuti per diversi pubblici globali.

