Prompt di Esempio 1
Progetta un coinvolgente messaggio video personalizzato di 30 secondi rivolto ai creatori di contenuti, mostrando come possono utilizzare Avatar AI Personalizzati per il contatto con i clienti. Adotta un'estetica visiva amichevole e invitante e un tono audio caldo e conversazionale, generato in modo efficiente utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una rapida realizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un dinamico annuncio video multilingue di 45 secondi rivolto alle aziende che si espandono nei mercati internazionali. Questo annuncio dovrebbe impiegare immagini vivaci e accattivanti e una voce chiara e persuasiva, garantendo l'accessibilità globale attraverso la robusta funzione di Sottotitoli/caption di HeyGen per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo professionale di 60 secondi per le aziende che cercano una creazione video automatizzata ed efficiente per comunicazioni interne o formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere coerente e raffinato, accompagnato da una voce chiara e autorevole, sfruttando i versatili Modelli & scene di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio in tutte le produzioni.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Demo Prodotto con Avatar

Crea demo prodotto coinvolgenti con avatar AI realistici e strumenti di generazione video automatizzati, progettati per comunicare chiaramente il valore del tuo prodotto e aumentare il coinvolgimento.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI o crea uno personalizzato per rappresentare il tuo marchio nel tuo demo prodotto.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Demo Prodotto
Inserisci il tuo script di demo prodotto. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script lo sincronizzerà perfettamente con l'avatar scelto.
3
Step 3
Genera la Voce Fuori Campo
Sfrutta la nostra avanzata generazione di voce fuori campo per dare al tuo avatar una voce naturale ed espressiva che risuoni con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Rifinito
Esporta facilmente il tuo video demo prodotto completato utilizzando i nostri strumenti di creazione video automatizzati, garantendo immagini coerenti e raffinate ogni volta.

Casi d'Uso

Formazione sul Prodotto Potenziata

Sviluppa video di formazione sul prodotto interattivi e potenziati dall'AI che aumentano la comprensione e la ritenzione degli utenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video demo di prodotto e i contenuti esplicativi?

Il Generatore di Avatar AI di HeyGen ti consente di creare video demo di prodotto e esplicativi coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici. Puoi sfruttare avatar AI personalizzati per mostrare il tuo prodotto con immagini coerenti e raffinate, aumentando il coinvolgimento senza la necessità di riprese tradizionali.

Quali tipi di avatar AI posso utilizzare all'interno di HeyGen per la creazione dei miei video?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI, da una libreria completa di opzioni standard alla possibilità di progettare il tuo avatar, inclusi avatar AI realistici e personalizzati. Questi avatar parlanti possono essere ulteriormente personalizzati con vari abiti e sfondi per soddisfare qualsiasi esigenza di creazione video.

Come semplifica HeyGen il processo di generazione video da uno script?

HeyGen semplifica la creazione automatizzata di video trasformando il testo in video da script con estrema facilità, incorporando la generazione di voce fuori campo naturale. Questo consente ai creatori di contenuti di produrre video di alta qualità in modo efficiente senza editing complesso.

HeyGen può aiutare i team di marketing a personalizzare e scalare i loro contenuti video?

Assolutamente! HeyGen fornisce controlli di branding robusti, consentendo ai team di marketing di mantenere la coerenza del marchio in tutti i contenuti video multilingue. Puoi scalare la creazione dei tuoi video e fornire messaggi video personalizzati, sfruttando diversi avatar AI per il massimo impatto.

