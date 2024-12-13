Generatore di Video di Annuncio con Avatar: Lancia i Prodotti Più Velocemente

Crea video di annuncio coinvolgenti per nuovi prodotti utilizzando avatar AI per ottenere risultati più rapidi e costi inferiori.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi per i marketer che annuncia una nuova funzionalità rivoluzionaria del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e professionale, con un avatar AI realistico che presenta con sicurezza gli aggiornamenti chiave. L'audio deve essere una voce fuori campo chiara e coinvolgente generata direttamente da un copione, evidenziando come gli avatar AI di HeyGen semplifichino la creazione di potenti video di annuncio per lanci di prodotto senza intoppi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un vivace video pubblicitario di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile generare annunci video accattivanti. Visivamente, dovrebbe essere energico e dinamico, utilizzando una varietà di modelli e scene personalizzabili dalla libreria. L'audio dovrebbe presentare una voce fuori campo entusiasta, dimostrando le capacità del Generatore Video AI di HeyGen per ottenere una creazione video scalabile per campagne di marketing efficaci.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video personalizzato di 60 secondi per i team di vendita da inviare come saluti unici ai clienti o per le risorse umane per l'onboarding, enfatizzando una connessione autentica. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando un avatar AI personalizzato che trasmette approcciabilità, abbinato a voci espressive per una comunicazione genuina. Questo video dovrebbe mettere in evidenza la capacità di HeyGen di creare e distribuire avatar AI con generazione di voce fuori campo naturale, rendendo la comunicazione personalizzata impattante.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di annuncio conciso di 15 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, illustrando una creazione di contenuti rapida e impattante. Questo video dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, sfruttando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e il ridimensionamento dinamico del rapporto d'aspetto e le esportazioni. L'audio deve essere incisivo e chiaro, con sottotitoli/caption automatici per garantire la massima portata per gli annunci sui social media generati tramite Creazione Video AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Annunci di Prodotti con Avatar

Crea annunci di prodotto impattanti rapidamente e facilmente con avatar AI. Genera video coinvolgenti che catturano l'attenzione e trasmettono il tuo messaggio in modo efficace.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI realistici o crea facilmente uno personalizzato per essere il volto del tuo annuncio di prodotto.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Copione di Annuncio
Inserisci il tuo testo e il nostro avanzato editor testo-video genererà istantaneamente una voce fuori campo dal suono naturale per l'avatar scelto.
3
Step 3
Personalizza con Scene Coinvolgenti
Utilizza i nostri ampi modelli e scene, aggiungi sfondi dinamici e integra sottotitoli automatici per creare un video visivamente accattivante e accessibile.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con un clic, rendi i tuoi video di qualità da studio, ottimizzati per varie piattaforme, rendendo il tuo annuncio di prodotto pronto per un vasto pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il valore del prodotto attraverso storie di successo

.

Sfrutta video AI coinvolgenti per evidenziare storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e convalidando l'impatto reale del tuo prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di straordinari video di annuncio?

HeyGen ti consente di generare facilmente video di qualità da studio per qualsiasi annuncio. Sfruttando avatar AI avanzati e una ricca libreria di modelli di design, puoi trasformare il testo in annunci video accattivanti e materiali di marketing che risuonano con il tuo pubblico.

Posso personalizzare gli avatar AI in HeyGen per i miei progetti creativi?

Assolutamente! HeyGen offre un robusto generatore di avatar AI che consente la creazione di avatar AI personalizzati. Puoi personalizzare il tuo alter ego digitale per allinearlo perfettamente al tuo brand, assicurando che i tuoi video presentino avatar AI unici e realistici con voci espressive.

Che tipo di contenuti creativi posso produrre con il generatore video AI di HeyGen?

Con il generatore video AI di HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di contenuti creativi, inclusi video di saluto personalizzati, video di storie di brand, annunci video e annunci sui social media. I creativi dinamici della piattaforma e l'editor drag-and-drop rendono la creazione video scalabile semplice ed efficace.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per convertire il testo in video?

HeyGen utilizza sofisticate capacità di editor testo-video, trasformando il tuo copione in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli/caption automatici, scegliere tra varie voci espressive e integrare i tuoi media per produrre video di qualità da studio.

