Generatore di Annunci Prodotto Avatar: Lancia Più Velocemente
Crea annunci prodotto coinvolgenti e di qualità da studio senza sforzo utilizzando la nostra capacità di Testo-a-video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per proprietari di piccole imprese e marketer digitali, illustrando il potere di un "Agente Video AI" per trasformare il testo in immagini coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accattivante, utilizzando transizioni di scena diverse e un tono audio amichevole e vivace. Sottolinea la capacità di HeyGen di "Testo-a-video da script" per una produzione di contenuti rapida.
Produci un annuncio sui social media di 60 secondi rivolto a gestori di social media e strateghi di marca, con un "avatar AI realistico" come portavoce persuasivo del marchio. La presentazione visiva deve essere di alta qualità e professionale, supportata da una "Generazione di voce fuori campo" sicura e autorevole che risuoni con il pubblico. Dimostra l'integrazione senza soluzione di continuità di una persona digitale nel messaggio del marchio.
Immagina un video promozionale conciso di 40 secondi per aziende di e-commerce e responsabili di prodotto, concentrandoti sulla creazione di "video di qualità da studio" per nuovi "video di annuncio prodotto" senza sforzo. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, con un audio chiaro e conciso. Metti in evidenza l'efficienza dei "Templates & scenes" di HeyGen per avviare la produzione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Annunci di Prodotto ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video di annunci prodotto e pubblicità coinvolgenti utilizzando avatar AI per massimizzare la portata e il coinvolgimento.
Annunci Coinvolgenti sui Social Media.
Crea facilmente clip di annunci prodotto accattivanti per i social media con avatar AI personalizzati e testo-a-voce.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare una persona digitale unica per il mio marchio?
HeyGen ti permette di progettare un avatar AI altamente realistico, che funge da persona digitale unica o portavoce del marchio per i tuoi contenuti. Il nostro avanzato generatore di avatar AI assicura che il tuo avatar personalizzato rappresenti autenticamente l'identità del tuo marchio.
Cosa rende HeyGen ideale per produrre video di annunci prodotto di qualità da studio?
HeyGen ti consente di creare video professionali di qualità da studio per annunci prodotto con estrema facilità. Sfrutta il nostro Agente Video AI per trasformare i tuoi script in video di annunci prodotto coinvolgenti, semplificando notevolmente il tuo processo di produzione video.
HeyGen può trasformare il mio script scritto in un video avatar AI dinamico?
Sì, HeyGen è specializzato nel convertire il tuo script scritto in video avatar AI coinvolgenti istantaneamente. La nostra sofisticata tecnologia di Testo-a-video da script, combinata con un motore vocale multilingue, dà vita ai tuoi contenuti con un avatar AI realistico.
Come supporta HeyGen la creazione di annunci sui social media coinvolgenti?
HeyGen offre un potente generatore di annunci prodotto avatar progettato specificamente per creare impatto sui social media. Produci facilmente video di annunci prodotto brevi e incisivi completi di sottotitoli/caption automatici per aumentare il coinvolgimento su tutte le piattaforme.