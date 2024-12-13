Generatore di Annunci Prodotto Avatar: Lancia Più Velocemente

Crea annunci prodotto coinvolgenti e di qualità da studio senza sforzo utilizzando la nostra capacità di Testo-a-video da script.

Crea un video di annuncio prodotto di 45 secondi rivolto ai fondatori di startup tecnologiche e ai responsabili marketing, mostrando quanto sia facile generare un "generatore di annunci prodotto avatar". Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con un avatar AI che presenta con sicurezza le nuove funzionalità, accompagnato da una voce fuori campo professionale ma entusiasta. Metti in evidenza la funzione "AI avatars" di HeyGen per una creazione senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per proprietari di piccole imprese e marketer digitali, illustrando il potere di un "Agente Video AI" per trasformare il testo in immagini coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accattivante, utilizzando transizioni di scena diverse e un tono audio amichevole e vivace. Sottolinea la capacità di HeyGen di "Testo-a-video da script" per una produzione di contenuti rapida.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio sui social media di 60 secondi rivolto a gestori di social media e strateghi di marca, con un "avatar AI realistico" come portavoce persuasivo del marchio. La presentazione visiva deve essere di alta qualità e professionale, supportata da una "Generazione di voce fuori campo" sicura e autorevole che risuoni con il pubblico. Dimostra l'integrazione senza soluzione di continuità di una persona digitale nel messaggio del marchio.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale conciso di 40 secondi per aziende di e-commerce e responsabili di prodotto, concentrandoti sulla creazione di "video di qualità da studio" per nuovi "video di annuncio prodotto" senza sforzo. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, con un audio chiaro e conciso. Metti in evidenza l'efficienza dei "Templates & scenes" di HeyGen per avviare la produzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Annunci Prodotto Avatar

Crea senza sforzo video di annunci prodotto di qualità da studio utilizzando avatar AI realistici e una potente tecnologia di testo-a-video, trasmettendo il tuo messaggio con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per essere il volto del tuo annuncio prodotto, garantendo una persona digitale professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Incolla semplicemente il tuo script di annuncio prodotto e il nostro AI lo convertirà in video con voce fuori campo sincronizzata, dando vita al tuo messaggio attraverso l'avatar scelto.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Branding
Migliora il tuo video applicando il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi, garantendo un aspetto coerente e professionale per i tuoi video di qualità da studio.
4
Step 4
Genera con Sottotitoli
Produci il tuo video finale di annuncio prodotto, includendo automaticamente sottotitoli/caption professionali per l'accessibilità, rendendolo pronto per una condivisione senza sforzo e annunci sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo del Prodotto con l'AI

.

Evidenzia l'impatto del prodotto e le testimonianze utilizzando video coinvolgenti potenziati dall'AI, con persone digitali realistiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare una persona digitale unica per il mio marchio?

HeyGen ti permette di progettare un avatar AI altamente realistico, che funge da persona digitale unica o portavoce del marchio per i tuoi contenuti. Il nostro avanzato generatore di avatar AI assicura che il tuo avatar personalizzato rappresenti autenticamente l'identità del tuo marchio.

Cosa rende HeyGen ideale per produrre video di annunci prodotto di qualità da studio?

HeyGen ti consente di creare video professionali di qualità da studio per annunci prodotto con estrema facilità. Sfrutta il nostro Agente Video AI per trasformare i tuoi script in video di annunci prodotto coinvolgenti, semplificando notevolmente il tuo processo di produzione video.

HeyGen può trasformare il mio script scritto in un video avatar AI dinamico?

Sì, HeyGen è specializzato nel convertire il tuo script scritto in video avatar AI coinvolgenti istantaneamente. La nostra sofisticata tecnologia di Testo-a-video da script, combinata con un motore vocale multilingue, dà vita ai tuoi contenuti con un avatar AI realistico.

Come supporta HeyGen la creazione di annunci sui social media coinvolgenti?

HeyGen offre un potente generatore di annunci prodotto avatar progettato specificamente per creare impatto sui social media. Produci facilmente video di annunci prodotto brevi e incisivi completi di sottotitoli/caption automatici per aumentare il coinvolgimento su tutte le piattaforme.

