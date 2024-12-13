Prezzi Accessibili per Creatore di Annunci PR con Avatar AI

Genera rapidamente annunci PR accattivanti utilizzando il testo per video da script per potenziare la presenza del tuo brand.

Crea un video di 30 secondi, vivace e dinamico, per professionisti del marketing e product manager, mostrando quanto sia facile lanciare un nuovo prodotto o servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con un avatar AI che consegna un messaggio conciso e convincente. Metti in evidenza la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" per creare "annunci di marca" d'impatto con "video avatar AI personalizzati". L'audio dovrebbe essere chiaro ed entusiasta, enfatizzando l'innovazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e comunicatori aziendali, illustrando come "generare video" rapidamente per aggiornamenti interni o comunicazioni esterne. Il design visivo dovrebbe essere pulito e semplice, con un avatar AI amichevole che spiega il processo. Sottolinea l'efficienza della "creazione di contenuti video" utilizzando la "generazione di voiceover" di HeyGen per produrre rapidamente output di alta qualità. L'audio dovrebbe essere professionale e facile da comprendere.
Prompt di Esempio 2
Immagina una presentazione raffinata di 60 secondi rivolta ad agenzie PR e dipartimenti di comunicazione aziendale. Un "avatar AI" consegna elegantemente un messaggio complesso di "creatore di annunci PR", dimostrando il potere di una comunicazione chiara e d'impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole, completato dai "sottotitoli/didascalie" di HeyGen per una maggiore accessibilità. L'audio deve essere nitido, articolato e trasmettere una significativa gravitas.
Prompt di Esempio 3
Crea un video breve e dinamico di 20 secondi per creatori di contenuti, educatori e manager dei social media, evidenziando la rapida creazione di tutorial coinvolgenti o frammenti per i social media. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e accessibile, utilizzando un "avatar AI personalizzato" che interagisce con elementi della "libreria multimediale/supporto stock". Il processo di "creazione di contenuti video" è veloce e intuitivo, rendendo l'audio energico e amichevole, perfetto per catturare l'attenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Annunci PR con Avatar

Crea rapidamente annunci PR professionali e coinvolgenti con video avatar AI personalizzati, perfettamente adattati al messaggio del tuo brand.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o crea un avatar AI personalizzato per essere il volto professionale del tuo annuncio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script di Annuncio
Incolla il tuo script di annuncio PR. La nostra tecnologia di sintesi vocale lo convertirà in un discorso naturale per il tuo avatar.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con elementi di brand, scene di sfondo e media dalla nostra libreria per annunci raffinati e di marca.
4
Step 4
Scarica il Tuo Video
Finalizza la tua produzione video professionale e scaricala in alta risoluzione, pronta per la distribuzione immediata su tutti i tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Eleva la reputazione del tuo brand creando video AI coinvolgenti per evidenziare testimonianze autentiche e storie di successo dei clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di generare facilmente video sfruttando avatar AI avanzati, trasformando script in contenuti video professionali senza editing complessi.

Posso creare video avatar AI personalizzati con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di sviluppare avatar AI personalizzati e generare video avatar AI personalizzati, assicurando che il tuo avatar AI parlante si adatti perfettamente al tuo brand o messaggio.

Quali tipi di contenuti video può produrre HeyGen?

HeyGen è versatile, in grado di produrre contenuti video di alta qualità per campagne di marketing, presentazioni coinvolgenti, tutorial informativi e annunci di marca professionali.

HeyGen offre una varietà di attori vocali AI e opzioni linguistiche?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di attori vocali AI e supporta oltre 100 lingue con le sue avanzate capacità di sintesi vocale, garantendo un'ampia attrattiva per i tuoi contenuti video.

