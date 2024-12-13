Generatore di Annunci PR con Avatar: Crea Video d'Impatto

Genera video di annunci PR straordinari senza sforzo con avatar AI. Condividi rapidamente le tue notizie su tutti i canali social media.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi per presentare un nuovo prodotto tecnologico rivoluzionario agli appassionati di tecnologia e ai primi adottanti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, moderno e high-tech, mostrando il prodotto con grafiche in movimento dinamiche, mentre una voce AI sicura e chiara trasmette il messaggio chiave. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per agire come un sofisticato portavoce digitale, generando un video raffinato direttamente dal tuo script utilizzando la funzionalità di testo-a-video per creare questo annuncio PR avatar coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video ispiratore di 60 secondi per investitori, partner commerciali e dipendenti, celebrando un traguardo aziendale significativo o una partnership strategica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e stimolante, con un avatar AI personalizzato adornato con abbigliamento del marchio, che racconta una storia autentica del brand. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per impostare il tono perfetto e arricchire il messaggio con una generazione di voiceover ricca, garantendo un annuncio PR memorabile e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio vivace di 30 secondi per i social media rivolto a follower e potenziali clienti su un evento o una campagna imminente. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico ed energico, incorporando tagli rapidi e testo vibrante sullo schermo, completato da un avatar parlante amichevole e personalizzato. Impiega i sottotitoli/caption di HeyGen per aumentare l'accessibilità e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare il video generato per varie piattaforme social, garantendo la massima portata e coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio persuasivo di 15 secondi progettato per team di marketing e piccoli imprenditori, evidenziando i vantaggi di una nuova funzionalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e d'impatto, con un avatar AI realistico che spiega sinteticamente la proposta di valore. Incorpora il supporto della libreria multimediale/stock per sfondi visivi accattivanti e sfrutta gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi di marketing potenti, assicurando che i tuoi video avatar AI catturino l'attenzione e guidino le conversioni.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Annunci PR con Avatar

Crea annunci PR coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI. Trasforma il tuo testo in un portavoce video dinamico per una comunicazione coinvolgente.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per essere il tuo portavoce digitale. Trova il volto e lo stile perfetti per rappresentare efficacemente l'annuncio del tuo brand.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Annuncio PR
Incolla semplicemente il tuo testo PR preparato nell'editor. La nostra piattaforma convertirà automaticamente il tuo script in un voiceover dal suono naturale utilizzando la funzionalità di testo-a-video.
3
Step 3
Personalizza la Presentazione del Tuo Video
Arricchisci il tuo video con modelli predefiniti, musica di sottofondo e integra il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding per un aspetto professionale.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Annuncio
Produci il tuo video di alta qualità con avatar AI e scaricalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso immediatamente su social media e altri canali tramite ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo tramite Video AI

Trasforma le storie di successo dei clienti in video coinvolgenti con Avatar AI, migliorando la reputazione del tuo brand attraverso messaggi PR potenti e autentici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a generare annunci PR d'impatto con avatar AI?

HeyGen ti consente di creare annunci PR coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e un potente editor di testo-a-video. Trasforma facilmente i tuoi messaggi di marketing in video coinvolgenti, ideali per qualsiasi annuncio sui social media o comunicato stampa.

Posso creare un avatar AI personalizzato per il mio brand con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare un avatar AI personalizzato che rappresenta veramente il tuo brand. Questo avatar parlante personalizzato agisce come il tuo portavoce digitale, garantendo coerenza e migliorando il tuo branding personale in tutti i contenuti video.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per creare video con avatar AI?

HeyGen semplifica l'intero processo di generazione video con il suo editor di testo-a-video intuitivo e un'ampia libreria di modelli predefiniti. Questa piattaforma di generazione video end-to-end consente a chiunque di creare rapidamente video professionali con avatar AI.

Oltre agli annunci, quale altro contenuto video creativo può produrre HeyGen?

HeyGen è versatile per vari contenuti video creativi, inclusi showcase di prodotti dinamici, video di storie di brand coinvolgenti e persino video di saluti personalizzati. È anche un ottimo strumento per generare annunci in stile Contenuto Generato dagli Utenti (UGC) e altri messaggi di marketing.

