Creatore di Video Esplicativi per Politiche con Avatar: Semplifica la Conformità

Ottimizza la formazione sulle politiche e semplifica la conformità con video coinvolgenti, potenziati da avatar AI realistici.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi dipendenti, spiegando i valori fondamentali dell'azienda e le politiche di conformità iniziali con un tono amichevole e accessibile. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con un avatar AI che consegna il messaggio direttamente. Utilizza la capacità degli avatar AI di HeyGen per portare un presentatore realistico sullo schermo, aiutando i nuovi assunti a semplificare rapidamente la conformità con immagini coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai membri del team esistenti, dettagliando gli aggiornamenti alla politica aziendale sul lavoro a distanza. Il video dovrebbe avere uno stile visivo coinvolgente e chic aziendale con musica di sottofondo calma, presentando le informazioni in modo chiaro e conciso. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per costruire un video esplicativo della politica visivamente accattivante e strutturato che mantenga gli spettatori informati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di sintesi esecutiva di 30 secondi per gli stakeholder interni, introducendo un nuovo protocollo di sicurezza aziendale. Questo video richiede uno stile visivo formale e autorevole, magari con uno sfondo scuro e professionale e una voce fuori campo chiara e articolata. Usa la funzione Text-to-video di HeyGen per convertire un copione di politica conciso in una presentazione professionale, assicurando che un avatar personalizzato consegni il messaggio con credibilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo informativo di 50 secondi per tutti i dipendenti, evidenziando i vantaggi di un nuovo sistema di feedback interno. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e positivo, incorporando grafica animata e una voce chiara e vivace. Assicurati un audio di alta qualità utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, rendendo questo un video esplicativo coinvolgente che incoraggia l'adozione e la comprensione a livello aziendale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi per Politiche con Avatar

Semplifica la conformità e crea video esplicativi delle politiche coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di testo in video senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione di Politica
Inizia incollando il tuo testo di politica nell'editor di copioni. La nostra piattaforma convertirà il tuo contenuto scritto in un video dinamico, garantendo una comunicazione accurata e chiara attraverso la generazione di testo in video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per essere il tuo presentatore. L'avatar selezionato consegnerà la spiegazione della politica con voiceover e espressioni naturali.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video con elementi visivi pertinenti e personalizzalo utilizzando Template e scene pre-progettati. Incorpora il logo e i colori del tuo brand per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Genera il tuo video esplicativo finale di qualità da studio attraverso la generazione video end-to-end. Pronto per essere condiviso attraverso i canali di comunicazione interna, assicurando che il tuo team comprenda le linee guida cruciali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala la Comunicazione e la Formazione sulle Politiche

.

Produci rapidamente numerosi video esplicativi delle politiche per raggiungere efficacemente tutti i dipendenti, standardizzando le comunicazioni interne critiche.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video esplicativi delle politiche coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video esplicativi delle politiche coinvolgenti ed efficienti. Utilizzando una vasta gamma di template e scene professionali, puoi generare rapidamente video di qualità da studio che semplificano informazioni complesse per il tuo pubblico.

Posso personalizzare gli avatar AI utilizzati nei miei video di formazione sulle politiche?

Sì, HeyGen permette una significativa personalizzazione dei tuoi avatar AI per garantire che siano in linea con il tuo brand nei video di formazione sulle politiche. Puoi scegliere tra vari avatar AI realistici e adattarne l'aspetto per creare un'identità visiva coerente e professionale.

Come facilita HeyGen la scalabilità della produzione video per le comunicazioni interne?

HeyGen ottimizza l'intero processo di generazione video, permettendoti di scalare la produzione video per le comunicazioni interne senza sforzo. Le nostre funzioni di generazione Text-to-video e Voiceover ti consentono di trasformare i copioni in video professionali rapidamente, raggiungendo l'intero team con messaggi coerenti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video esplicativi per la conformità?

HeyGen agisce come un efficace creatore di video esplicativi per la conformità sfruttando le sue avanzate capacità di AI Video Maker per semplificare la conformità. Con la creazione di video nativa per prompt, puoi facilmente tradurre politiche di conformità complesse in formati video chiari e coinvolgenti, garantendo una migliore comprensione e adesione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo