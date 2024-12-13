Il tuo Generatore di Video di Onboarding con Avatar per Coinvolgere i Nuovi Assunti

Crea un video coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti in un contesto aziendale, offrendo una calorosa introduzione ai valori dell'azienda e ai membri del team. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e professionale, utilizzando una palette di colori vivaci e un tono incoraggiante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave, rendendo il processo di onboarding dei dipendenti più personalizzato e accogliente fin dal primo giorno.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo di prodotto di 30 secondi rivolto agli utenti esistenti del software, mostrando un aggiornamento delle funzionalità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con animazioni nitide e una voce narrante vivace e informativa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per semplificare rapidamente la creazione del video, assicurando che tutti i dettagli tecnici siano trasmessi in modo facile da comprendere.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 45 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai responsabili della formazione e sviluppo, evidenziando l'efficienza e il risparmio di costi dell'utilizzo di un generatore di video di onboarding con avatar. L'estetica dovrebbe essere elegante e aziendale, con una voce sicura e autorevole che trasmette professionalità. Impiega i Template e le scene di HeyGen per dimostrare quanto rapidamente si possano sviluppare video di onboarding efficaci senza risorse di produzione estese.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di onboarding localizzato di 90 secondi per i nuovi dipendenti internazionali, fornendo informazioni introduttive essenziali in più lingue. L'approccio visivo dovrebbe essere globalmente inclusivo e chiaro, con un tono di supporto e incoraggiamento. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una consegna chiara e accurata in un ambiente multilingue, aiutando a localizzare efficacemente i materiali di onboarding per team diversificati.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding con Avatar

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e informativi per nuovi assunti o utenti di prodotti utilizzando avatar AI per trasmettere il tuo messaggio.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia scegliendo dal nostro ampio catalogo di avatar AI, o creane uno personalizzato, per essere il volto amichevole del tuo messaggio di onboarding.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script di Onboarding
Incolla il tuo script scritto direttamente nell'editor, e la nostra piattaforma utilizzerà la tecnologia di trasformazione testo in video per generare un voiceover naturale.
3
Step 3
Personalizza con i Template
Migliora il tuo video selezionando tra template pre-progettati e organizzando scene coinvolgenti per guidare visivamente il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Finalizza il tuo video, scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale per la tua piattaforma di distribuzione, ed esporta il tuo contenuto di onboarding di alta qualità generato dall'AI.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica le Informazioni Complesse di Onboarding

.

Trasforma politiche aziendali intricate o dettagli di prodotto in video generati dall'AI chiari e facilmente comprensibili, semplificando l'apprendimento per i nuovi membri del team.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, semplificando la produzione di video di onboarding coinvolgenti. Permette di trasformare il testo in video utilizzando avatar AI realistici, eliminando la necessità di processi di editing complessi e riducendo significativamente i tempi di creazione.

Quali capacità offre HeyGen per l'onboarding personalizzato dei dipendenti?

HeyGen sfrutta potenti avatar AI per creare esperienze di onboarding personalizzate per i dipendenti. Queste figure parlanti possono trasmettere messaggi coerenti e brandizzati attraverso vari moduli di formazione, rendendo il processo di apprendimento più interattivo ed efficace per i nuovi assunti.

HeyGen può essere utilizzato per generare video di formazione senza competenze estese di produzione video?

Assolutamente. HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di creare video AI professionali per la formazione, spiegazioni di prodotto e altro, senza competenze pregresse di editing video. La sua piattaforma intuitiva offre template personalizzabili, capacità di trasformare testo in video e generazione di voiceover per semplificare l'intero processo.

Quali tipi di contenuti possono essere creati utilizzando il generatore di video AI di HeyGen?

Il versatile generatore di video AI di HeyGen supporta la creazione di una vasta gamma di contenuti, inclusi video di onboarding coinvolgenti, formazione completa dei dipendenti e video esplicativi di prodotto dinamici. Gli utenti possono sfruttare avatar AI, vari template e funzionalità di trasformazione testo in video per produrre contenuti personalizzati di alta qualità in modo efficiente.

