Creatore di Guide di Onboarding con Avatar: Semplifica la Formazione dei Dipendenti

Automatizza e personalizza il tuo onboarding per i nuovi assunti con avatar AI coinvolgenti, garantendo un'esperienza di formazione coerente e professionale.

Crea un video di onboarding AI professionale e incoraggiante di 45 secondi per i team HR, caratterizzato da un'estetica visiva moderna e pulita e utilizzando gli avatar AI di HeyGen e modelli diversi per semplificare l'esperienza dei nuovi assunti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Scopri come automatizzare la formazione di onboarding con un video dinamico e informativo di 60 secondi alimentato da AI per i proprietari di piccole imprese, utilizzando grafiche animate coinvolgenti, un tono amichevole e la funzione di testo in video di HeyGen per generare rapidamente guide complete per i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video raffinato e personalizzato di 30 secondi su misura per i formatori aziendali, progettato per personalizzare i contenuti per l'integrazione dei dipendenti, mostrando avatar AI diversi, discorsi naturali e sfruttando la personalizzazione flessibile degli avatar di HeyGen per far sentire i nuovi membri del team veramente benvenuti.
Prompt di Esempio 3
Migliora le esperienze video coinvolgenti della tua forza lavoro globale con un video inclusivo e professionale di 90 secondi per le corporazioni internazionali, dimostrando capacità multilingue, branding coerente e utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per una traduzione senza soluzione di continuità e una comunicazione chiara tra le diverse regioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Guide di Onboarding con Avatar

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi, garantendo un'esperienza di benvenuto coerente e professionale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare visivamente la tua guida di onboarding.
2
Step 2
Crea Video da Script
Trasforma il tuo contenuto di onboarding scritto direttamente in video utilizzando la nostra potente funzione di testo in video da script.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Aumenta la portata e l'accessibilità del tuo video aggiungendo automaticamente sottotitoli e didascalie complete.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding AI ed esportalo facilmente in vari formati per una condivisione senza soluzione di continuità su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala e Standardizza la Formazione di Onboarding

.

Produci efficacemente una libreria coerente di video di onboarding per tutti i nuovi assunti, garantendo un'introduzione uniforme e di alta qualità all'azienda.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'esperienza di onboarding per i nuovi assunti?

HeyGen consente ai team HR di creare esperienze video coinvolgenti utilizzando avatar AI per i nuovi assunti, trasformando i video di onboarding tradizionali. Questa piattaforma di creazione video AI aiuta a personalizzare i contenuti, rendendo il processo di integrazione più impattante e memorabile.

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficace di creazione video AI per i team HR?

HeyGen consente ai team HR di automatizzare la formazione di onboarding con avatar AI realistici e capacità di testo in video, garantendo coerenza del marchio. La sua piattaforma intuitiva rende efficiente la creazione di video da script, risparmiando tempo e risorse significativi.

HeyGen può personalizzare gli avatar AI e personalizzare i contenuti per esigenze di onboarding diverse?

Sì, HeyGen offre una personalizzazione flessibile degli avatar, permettendoti di adattare gli avatar AI e personalizzare i contenuti per soddisfare requisiti specifici di onboarding per vari ruoli o forze lavoro globali. Questo assicura un'esperienza coerente ma su misura in tutta l'organizzazione.

HeyGen supporta più lingue per le forze lavoro globali nei video di onboarding AI?

Assolutamente. HeyGen supporta la traduzione dei video e la generazione di discorsi naturali in più lingue, rendendolo ideale per creare video di onboarding AI inclusivi per le forze lavoro globali. Offre anche sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità.

