Generatore di Guida di Onboarding con Avatar: Semplifica la Formazione

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti con avatar AI, migliorando la fidelizzazione dei dipendenti.

È necessario un video esplicativo di 60 secondi per i professionisti delle risorse umane, che illustri come il Generatore di Video di Onboarding con Avatar rivoluziona l'inserimento dei nuovi dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e aziendale, con un avatar AI amichevole che spiega i vantaggi, accompagnato da una voce fuori campo sicura e chiara. Questo video dimostrerà efficacemente la potenza degli avatar AI di HeyGen nel creare prime impressioni coerenti e coinvolgenti per i nuovi assunti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial coinvolgente di 45 secondi rivolto ai responsabili della formazione e sviluppo, illustrando come gli avatar AI possano trasformare la consegna della formazione essenziale per i nuovi assunti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e interattivo, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente scene dinamiche che evidenziano le informazioni chiave sull'onboarding, accompagnate da una narrazione professionale e amichevole. Questo consente ai manager di creare rapidamente una formazione efficace per i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Evidenziando la semplicità di creare video di onboarding accattivanti, un pezzo promozionale di 30 secondi dovrebbe rivolgersi ai proprietari di piccole imprese. Lo stile visivo deve essere luminoso e facile da usare, utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per dimostrare la rapida creazione di contenuti, supportata da una voce fuori campo vivace e incoraggiante. Questo video mira a mostrare quanto sia facile migliorare la fidelizzazione dei dipendenti con contenuti di qualità professionale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dimostrativo conciso di 60 secondi per i professionisti delle risorse umane e i dipartimenti di formazione e sviluppo, mostrando l'efficienza del generatore di video AI di HeyGen per programmi di formazione dei dipendenti scalabili. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente raffinato e informativo, con avatar AI diversi che forniscono contenuti con generazione di voce fuori campo impeccabile, trasmettendo efficacemente informazioni complesse. Questo dimostra come la tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video semplifichi la produzione di contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Guida di Onboarding con Avatar

Semplifica l'esperienza dei nuovi assunti con video di onboarding coinvolgenti alimentati da AI, rendendo le informazioni complesse chiare e memorabili per ogni dipendente.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Onboarding
Inizia inserendo il tuo script. Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il volto professionale e amichevole della tua guida di onboarding, fornendo un'introduzione coinvolgente per i nuovi assunti.
2
Step 2
Personalizza con Modelli e Branding
Seleziona da una varietà di modelli personalizzabili per strutturare rapidamente il tuo video di onboarding. Personalizzalo ulteriormente aggiungendo il branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire un'identità visiva coerente.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo e Sottotitoli
Utilizza la generazione avanzata di voce fuori campo per dare vita al tuo script con audio dal suono naturale. Migliora l'accessibilità e la comprensione per tutti i dipendenti aggiungendo facilmente sottotitoli e didascalie automatiche al tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi per i Nuovi Assunti
Una volta perfezionato, esporta facilmente i tuoi video di onboarding professionali utilizzando il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto. Condividi la tua guida su varie piattaforme per accogliere e informare efficacemente i tuoi nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Video di Benvenuto e Cultura di Impatto

.

Genera contenuti video ispiratori e motivazionali per comunicare efficacemente i valori aziendali e promuovere un ambiente positivo e accogliente per i nuovi dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di trasformazione del testo in video per trasformare il tuo onboarding dei dipendenti. Crea video di onboarding coinvolgenti in modo efficiente, garantendo che i nuovi assunti ricevano una formazione completa e coerente fin dal primo giorno.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i Video di Onboarding con Avatar con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per le tue esigenze di Generatore di Video di Onboarding con Avatar. Utilizza i nostri modelli personalizzabili, incorpora i controlli del tuo marchio come loghi e colori, e integra i tuoi media per personalizzare ogni aspetto del contenuto di formazione dei tuoi dipendenti.

Come beneficiano i professionisti delle risorse umane dalla creazione di video di onboarding con HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video per i professionisti delle risorse umane e i responsabili della formazione e sviluppo attraverso il suo intuitivo generatore di video AI. Converti facilmente il testo in video con generazione di voce fuori campo naturale, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente impiegati per produrre materiali di formazione di alta qualità per i dipendenti.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI ideale per una formazione dei dipendenti coerente in tutta l'organizzazione?

HeyGen garantisce coerenza nella formazione dei dipendenti utilizzando robusti avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo consente ai professionisti delle risorse umane di generare rapidamente video e guide di onboarding uniformi, offrendo un'esperienza standardizzata per tutti i nuovi assunti in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo