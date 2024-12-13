Creatore di Checklist di Onboarding AI: Configurazione dei Dipendenti Senza Sforzo

Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti e semplifica l'onboarding visivo con avatar AI personalizzati.

Rivolto ai team HR, questo vivace video di 45 secondi dovrebbe mostrare la creazione senza sforzo di un "creatore di checklist di onboarding AI" utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, impiegando tagli rapidi e transizioni dinamiche, mentre una voce narrante vivace e professionale guida la narrazione. Dimostrerà la potenza del "Testo-a-video da script" per generare istantaneamente contenuti coinvolgenti, completi di diversi "avatar AI" che spiegano ogni fase del processo di onboarding.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video amichevole e istruttivo di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e manager HR, illustrando come i "video di onboarding" alimentati da HeyGen possano rivoluzionare l'esperienza per i "nuovi assunti". Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, magari con elementi animati accanto a filmati reali, con una "generazione di voce narrante" confortante e chiara. Evidenzia come "Modelli e scene" semplifichino il processo di creazione, permettendo agli utenti di produrre senza sforzo contenuti di qualità professionale che fanno sentire i nuovi dipendenti benvenuti e informati fin dal primo giorno.
Prompt di Esempio 2
Per i professionisti HR e L&D aziendali, progetta un video elegante di 30 secondi per evidenziare la sofisticata personalizzazione degli "avatar AI" all'interno di HeyGen, consentendo la "personalizzazione specifica per ruolo" per qualsiasi checklist di onboarding. Visivamente, punta a un aspetto altamente professionale con grafiche pulite e animazioni fluide, sottolineato da musica di sottofondo sofisticata e una voce sicura e autorevole. Il video dovrebbe dimostrare come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" garantisca che questi video su misura mantengano una perfetta fedeltà su tutte le piattaforme interne.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto ai professionisti HR in cerca di efficienza, illustrando come HeyGen faciliti l'"onboarding visivo" per una "lista di compiti completa". Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro, energico e visivamente ricco, incorporando una varietà di filmati B-roll e testo vibrante sullo schermo, con musica di sottofondo coinvolgente e informativa. Mostra come la "Libreria multimediale/supporto stock" arricchisca i contenuti e come "Sottotitoli/didascalie" garantiscano accessibilità e chiarezza per ogni nuovo assunto.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Checklist di Onboarding con Avatar

Semplifica il processo di onboarding dei dipendenti creando checklist coinvolgenti e personalizzate con avatar AI, garantendo ai nuovi assunti una guida visiva e completa.

1
Step 1
Crea la Tua Checklist di Onboarding
Inizia costruendo un elenco completo di compiti per i tuoi nuovi assunti. Utilizza un "modello di checklist" predefinito o progetta uno personalizzato per strutturare efficacemente il loro percorso di onboarding.
2
Step 2
Seleziona e Personalizza il Tuo Avatar AI
Arricchisci la tua checklist con una guida virtuale coinvolgente. Scegli da una galleria diversificata di "avatar AI" e personalizza il loro aspetto e voce per rappresentare perfettamente il tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Script per Spiegazioni Video
Per ogni fase della tua checklist, fornisci uno script. La nostra piattaforma utilizzerà quindi il "Testo-a-video da script" per creare "video di onboarding" chiari e coinvolgenti, trasformando compiti statici in guide visive dinamiche.
4
Step 4
Esporta la Tua Guida di Onboarding Visiva
Concludi esportando la tua checklist completa come un'esperienza di "onboarding visivo" avvincente. Condividi questa guida personalizzata e interattiva con i tuoi nuovi assunti per un inizio senza intoppi e memorabile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi di Benvenuto per l'Onboarding

Utilizza avatar AI per trasmettere messaggi di benvenuto ispiratori e introdurre la cultura aziendale, favorendo un inizio positivo per i nuovi assunti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare esperienze di onboarding visivo coinvolgenti?

HeyGen consente ai team HR di creare video di onboarding visivamente accattivanti per i nuovi assunti utilizzando avatar AI personalizzabili e testo-a-video da uno script. Questo trasforma il processo di onboarding dei dipendenti in un'esperienza visiva dinamica e memorabile.

Quale ruolo giocano i video alimentati da AI in un creatore di checklist di onboarding AI?

HeyGen integra video alimentati da AI direttamente nella tua checklist di onboarding, trasformando liste statiche in guide visive interattive e informative. Questo semplifica la consegna di informazioni e compiti essenziali per i nuovi assunti all'interno di una lista di compiti completa.

Posso personalizzare i video di onboarding e gli avatar AI con l'identità del mio marchio?

Assolutamente! HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare avatar AI, modelli e scene con il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura un'esperienza di marchio coerente e professionale durante tutto l'onboarding dei dipendenti.

Come semplifica HeyGen la creazione di una checklist di onboarding completa?

La piattaforma intuitiva di creazione video di HeyGen ti aiuta a costruire senza sforzo una checklist di onboarding coinvolgente trasformando le tue liste di compiti in video dinamici. Semplifica il processo, rendendo facile creare una guida chiara e passo-passo per i nuovi assunti.

