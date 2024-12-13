Generatore di Checklist di Onboarding con Avatar: Semplifica i Nuovi Assunti

Crea piani di onboarding coinvolgenti e personalizzati per i nuovi assunti. I nostri avatar AI automatizzano la formazione, rendendo l'onboarding dei dipendenti senza intoppi.

Produci un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi assunti, rivolto ai dipartimenti HR e ai team di acquisizione talenti, mostrando come creare video di onboarding personalizzati con AI che riflettano il branding personalizzato della tua azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e invitante, con avatar AI diversi che guidano i nuovi dipendenti nei loro primi passi, accompagnati da una voce chiara e amichevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e i ricchi Template & scene per semplificare questo processo, facendo sentire ogni nuovo dipendente valorizzato fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 45 secondi per i professionisti HR e i manager di team, dettagliando come sfruttare un generatore di checklist di onboarding per creare piani di onboarding personalizzati. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e pulito con un narratore amichevole e informativo, guidando gli spettatori attraverso i passaggi per generare una checklist su misura. Evidenzia la semplicità dell'uso della funzione Text-to-video di HeyGen da script e la sua potente generazione di Voiceover per produrre rapidamente queste guide essenziali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto agli specialisti di Learning & Development e ai generalisti HR, dimostrando come trasformare documenti obsoleti in esperienze video coinvolgenti. L'estetica visiva dovrebbe essere energica e positiva, con tagli rapidi tra grafica animata e filmati di repertorio pertinenti, il tutto accompagnato da musica di sottofondo vivace. Sottolinea l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e i Sottotitoli/caption automatici per garantire accessibilità e impatto per i tuoi materiali di onboarding aggiornati.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 90 secondi per i proprietari di piccole imprese e gli amministratori HR, illustrando la facilità di creare moduli di checklist di onboarding dei dipendenti completi utilizzando template potenziati dall'AI. Questo video necessita di uno stile visivo user-friendly, passo dopo passo, con una voce calma e rassicurante, guidando gli utenti nella personalizzazione delle loro checklist. Mostra i Template & scene flessibili di HeyGen e la capacità di ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che il video finale appaia ottimo su qualsiasi piattaforma.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Checklist di Onboarding con Avatar

Trasforma efficacemente le tue checklist di onboarding in esperienze video coinvolgenti e personalizzate con avatar potenziati dall'AI per un percorso senza intoppi per i nuovi assunti.

1
Step 1
Crea la Tua Checklist di Onboarding
Sfrutta i template potenziati dall'AI per strutturare facilmente la tua checklist di onboarding completa, dettagliando ogni compito per i nuovi assunti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio di onboarding in modo amichevole e professionale.
3
Step 3
Genera il Tuo Contenuto Video
Inserisci gli elementi della tua checklist come script, e la nostra funzione text-to-video lo trasformerà in un video coinvolgente completo di una voce professionale.
4
Step 4
Esporta e Integra Senza Problemi
Scarica il tuo video di onboarding AI completato in vari formati e integralo nel tuo HRIS o nelle piattaforme di onboarding esistenti per un'esperienza fluida per i nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva il Pubblico con Video Motivazionali

.

Crea video di benvenuto coinvolgenti con avatar AI per ispirare i nuovi assunti e trasmettere efficacemente la cultura aziendale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di onboarding AI coinvolgenti per i nuovi assunti?

HeyGen ti consente di produrre video di onboarding AI altamente coinvolgenti con avatar AI realistici a partire da un semplice script, trasformando contenuti standard in esperienze accattivanti per i nuovi assunti. Questo assicura un percorso di onboarding memorabile e personalizzato, migliorando l'onboarding dei dipendenti.

HeyGen supporta il branding personalizzato per i video di onboarding dei dipendenti?

Sì, HeyGen offre controlli completi per il branding personalizzato, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e gli elementi visivi specifici nei tuoi template potenziati dall'AI per un'esperienza di onboarding dei dipendenti coerente e professionale. Questo assicura che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quali vantaggi offre HeyGen per l'automazione della formazione di onboarding?

HeyGen semplifica notevolmente il processo di erogazione della formazione di onboarding consentendo la creazione e l'aggiornamento rapidi di contenuti video con avatar AI, portando a piani di onboarding personalizzati più efficienti e scalabili. Puoi automatizzare la consegna dei contenuti di formazione di onboarding, risparmiando tempo prezioso per l'HR.

HeyGen può aiutare a generare o aggiornare i materiali della checklist di onboarding?

Sebbene HeyGen si concentri principalmente sulla creazione di video AI, i suoi template video versatili e la facilità di aggiornamento dei contenuti possono integrare i tuoi materiali di checklist di onboarding esistenti aggiungendo componenti visivi dinamici. Questo rende più semplice aggiornare i materiali di onboarding e fornire spiegazioni video coinvolgenti per ogni passaggio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo