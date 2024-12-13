Crea un video di lancio prodotto di 30 secondi, energico e rivolto a proprietari di piccole imprese e team di marketing, mettendo in mostra una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con grafiche in movimento vivaci e transizioni rapide, accompagnato da una colonna sonora contemporanea e vivace. Utilizza un avatar AI amichevole come portavoce digitale per presentare i vantaggi chiave, assicurando che la narrazione sia chiara ed entusiasta, per catturare l'attenzione e suscitare interesse nella nuova offerta.

