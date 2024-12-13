Generatore di Video con Narrazione Avatar: Crea Video AI Coinvolgenti

Genera video avatar AI straordinari senza sforzo, facendo risaltare i tuoi contenuti con avatar AI realistici.

Immagina un video esplicativo vivace di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, in cui un avatar AI amichevole e professionale presenta il loro ultimo prodotto con uno stile visivo luminoso ed energico, accompagnato da musica di sottofondo vivace. Questo video parlante accattivante sfrutta le funzionalità "AI avatars" e "Text-to-video from script" di HeyGen per trasmettere efficacemente i benefici chiave, rendendo idee complesse semplici e coinvolgenti per il pubblico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio dinamico di 30 secondi su misura per i marketer dei social media, che presenta un'offerta a tempo limitato con uno stile veloce e visivamente accattivante, completato da una voce fuori campo amichevole e persuasiva generata tramite HeyGen. Questo progetto video coinvolgente utilizza le ampie "Templates & scenes" e la robusta "Voiceover generation" per produrre rapidamente contenuti pubblicitari altamente personalizzati ed efficaci.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo completo di 60 secondi, perfetto per educatori o formatori aziendali, caratterizzato da uno stile visivo chiaro e informativo con grafica semplice e una voce calma e autorevole, arricchito dai "Subtitles/captions" di HeyGen per l'accessibilità. Questo video educativo generato, arricchito dal "Media library/stock support" di HeyGen, scompone efficacemente argomenti complessi in video avatar AI facili da comprendere.
Prompt di Esempio 3
Produci un saluto personalizzato rapido di 15 secondi rivolto ai creatori di contenuti su piattaforme di brevi video, utilizzando uno stile trendy e visivamente dinamico con una colonna sonora moderna e testo coinvolgente sullo schermo. Questo video parlante vivace mette in mostra le funzionalità di "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per una visualizzazione ottimale sulla piattaforma e consente un'esperienza di "personalized AI avatar" davvero unica per catturare immediatamente l'attenzione del pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video con Narrazione Avatar

Trasforma senza sforzo il tuo testo in video coinvolgenti con un avatar AI realistico e una voce sintetizzata, dando vita alle tue storie in pochi minuti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici o crea il tuo avatar personalizzato per rappresentare il tuo brand o messaggio. Questa funzione garantisce che il tuo video abbia un presentatore professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Semplicemente incolla il testo desiderato nell'editor di script. La piattaforma utilizza la tecnologia text-to-video from script per preparare il tuo avatar per una narrazione naturale e sincronizzata, eliminando la necessità di registrazioni manuali.
3
Step 3
Scegli una Voce
Migliora la tua narrazione selezionando tra una vasta gamma di opzioni vocali AI o utilizzando il voice cloning per creare un suono unico. La generazione di voiceover di alta qualità garantisce una consegna chiara e d'impatto per il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Dopo aver rivisto la performance del tuo avatar, esporta facilmente il tuo video di narrazione completato. La piattaforma offre varie opzioni di ridimensionamento e esportazione dell'aspetto, garantendo che i tuoi contenuti siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi canale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Istruzione

.

Migliora i risultati di apprendimento e la ritenzione dei tirocinanti trasformando i materiali educativi in video interattivi con narrazione avatar AI.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare un avatar AI personalizzato che rappresenti veramente il mio brand utilizzando HeyGen?

HeyGen ti consente di progettare e generare il tuo avatar AI personalizzato, dando vita al tuo brand con contenuti video parlanti professionali. Puoi personalizzare completamente il tuo avatar AI per garantire una presenza unica sullo schermo per i tuoi video.

Cosa rende HeyGen un generatore di video da testo efficace per creare video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen trasforma il tuo script in video esplicativi dinamici senza sforzo sfruttando la tecnologia del generatore di video AI. Basta digitare il tuo testo e HeyGen creerà un video parlante professionale completo di sincronizzazione labiale realistica e una voce fuori campo generata.

Posso trasformare le mie foto esistenti in video parlanti con il generatore di avatar AI di HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di convertire le tue foto in video parlanti, dando vita alle tue immagini e storie. Utilizza il generatore di avatar AI per animare le foto scelte con narrazione coinvolgente e sincronizzazione labiale realistica.

Come supporta HeyGen la personalizzazione e l'efficienza nella generazione di video?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione e una vasta selezione di modelli per ottimizzare il tuo processo di generazione video. Puoi personalizzare ogni aspetto del tuo video AI, dai controlli di branding allo script, garantendo risultati unici e professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo