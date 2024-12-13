Crea un video di 1 minuto, vivace e professionale, rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer, dimostrando come HeyGen semplifica la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, mostrando vari modelli e avatar AI in azione, con una voce fuori campo chiara e amichevole. Questo video metterà in evidenza quanto sia facile generare video di marketing coinvolgenti utilizzando il generatore di avatar AI di HeyGen e la capacità di trasformare il testo in video da script, trasformando idee scritte in visuali raffinati senza sforzo.

Genera Video