Generatore di Avatar: Crea Avatar AI Straordinari Istantaneamente

Crea istantaneamente video di marketing coinvolgenti e personalizzati con i tuoi avatar AI personalizzati, alimentati dalla nostra avanzata capacità di trasformare il testo in video.

Immagina un video di aggiornamento mensile di 45 secondi, rivolto a professionisti esperti di tecnologia e potenziali clienti, in cui un avatar AI elegante e moderno con una voce sicura presenta le ultime funzionalità di una soluzione software. Lo stile visivo è pulito e professionale con grafiche in movimento coinvolgenti, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per sintetizzare il discorso e i visual dell'avatar senza soluzione di continuità, annunciando nuove funzionalità per un generatore di avatar.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing personalizzato di 30 secondi, rivolto a proprietari di piccole imprese che cercano di migliorare la loro presenza sui social media, mostrando un avatar AI amichevole e vivace che spiega un'offerta a tempo limitato. Lo stile audio è vivace e conversazionale, e il video utilizza abilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattarsi a varie piattaforme social, dimostrando opzioni creative di personalizzazione degli avatar.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo educativo di 60 secondi, progettato per studenti online e formazione aziendale interna, con un avatar video parlante esperto che analizza una tendenza complessa del settore. Lo stile visivo è chiaro e autorevole con transizioni ben ritmate, arricchito dai sottotitoli di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione, evidenziando l'efficienza della generazione di testo in video.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di annuncio di servizio clienti di 20 secondi, su misura per i clienti esistenti che necessitano di aggiornamenti rapidi, in cui un avatar AI rassicurante ed efficiente fornisce una breve risposta alle FAQ o un avviso di servizio. Lo stile audio è conciso e amichevole, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una rappresentazione coerente del marchio su tutti i punti di contatto con i clienti, facendo sentire l'aggiornamento come contenuto interattivo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Aggiornamenti Mensili con Avatar

Produci facilmente video di aggiornamento mensili professionali utilizzando avatar AI, trasformando il testo in contenuti visivi coinvolgenti rapidamente ed efficientemente.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e il Testo
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o crea la tua persona digitale unica, quindi incolla semplicemente il tuo testo di aggiornamento mensile per iniziare il processo di generazione di testo in video.
2
Step 2
Aggiungi Visual e Branding
Arricchisci il tuo video selezionando tra vari modelli e scene, assicurandoti che il tuo aggiornamento mensile sia in linea con l'estetica e il messaggio del tuo marchio.
3
Step 3
Genera e Affina l'Audio
Genera un audio dal suono naturale per il tuo avatar utilizzando la generazione avanzata di voiceover, garantendo chiarezza e tono che si adattano perfettamente al tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Esporta il tuo video di aggiornamento mensile completato, scegliendo il rapporto d'aspetto e la risoluzione desiderati, pronto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna e la Formazione

.

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze con aggiornamenti video regolari e coinvolgenti guidati da AI per la formazione e la comunicazione interna.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing personalizzati?

HeyGen consente agli utenti di generare video di marketing personalizzati sfruttando la tecnologia degli avatar AI, trasformando i testi in contenuti visivi coinvolgenti. Questo semplifica la creazione di presentazioni video diversificate e di impatto per varie campagne.

HeyGen può produrre video parlanti di alta qualità con avatar AI realistici?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di video parlanti di qualità da studio con avatar AI realistici, dotati di discorsi naturali e sincronizzazione labiale precisa. La nostra tecnologia avanzata garantisce presentazioni video professionali e coinvolgenti per qualsiasi scopo.

Quali controlli di branding sono disponibili per personalizzare avatar AI e video in HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare avatar AI e modelli di video per mantenere la coerenza del marchio. Puoi integrare loghi, schemi di colori specifici e scegliere tra avatar diversi per allinearti con l'identità del tuo marchio.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di HeyGen per la generazione di testo in video?

HeyGen accelera la generazione di testo in video, consentendo alle aziende di creare contenuti video professionali per presentazioni e social media in modo rapido ed economico. Questa capacità permette di scalare la produzione video senza compromettere la qualità.

