Creatore di Microlearning con Avatar: Crea Contenuti Coinvolgenti

Migliora il coinvolgimento e la comprensione dei discenti sfruttando gli avatar AI per esperienze di apprendimento digitale personalizzate e di impatto.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto a professionisti impegnati e formatori aziendali, mostrando come il creatore di microlearning con avatar semplifica l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando uno stile audio di parlato naturale per evidenziare come gli avatar AI di HeyGen migliorano il coinvolgimento dei discenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a educatori e creatori di corsi online, dimostrando il potere degli avatar AI per l'eLearning nel fornire video personalizzati. I visual dovrebbero essere luminosi e amichevoli, accompagnati da una voce chiara, enfatizzando la facilità di convertire un copione in un video completo utilizzando la funzione Testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 60 secondi per proprietari di piccole imprese e dipartimenti HR, illustrando come le soluzioni di microlearning possano migliorare significativamente l'efficienza in termini di tempo e costi. Adotta un'estetica visiva moderna ed efficiente con una voce professionale, evidenziando la velocità e la semplicità di creare moduli di formazione con i modelli e le scene prontamente disponibili di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video coinvolgente di 30 secondi per creatori di contenuti e professionisti del marketing, esplorando le possibilità creative di un generatore di avatar AI per campagne diversificate. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e personalizzabile, accompagnato da una narrazione vivace, per sottolineare come le capacità di generazione di voiceover di HeyGen supportino un'ampia personalizzazione degli avatar per messaggi di brand unici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Microlearning con Avatar

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di apprendimento in video di microlearning coinvolgenti utilizzando avatar AI, migliorando il coinvolgimento e la ritenzione dei discenti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia scegliendo da una vasta libreria di avatar AI realistici che rappresentano al meglio il tuo brand o messaggio, pronti a trasmettere i tuoi contenuti.
2
Step 2
Incolla il Tuo Copione di Apprendimento
Utilizza semplicemente la nostra funzione Testo-a-video da copione incollando il tuo contenuto di microlearning, e il nostro sistema lo convertirà automaticamente in un voiceover dal suono naturale.
3
Step 3
Migliora con Visual e Branding
Personalizza il tuo video scegliendo tra modelli pre-progettati o aggiungendo sfondi personalizzati, elementi di branding e sottotitoli per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Microlearning
Produci rapidamente video di microlearning di alta qualità con varie opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, pronti per essere distribuiti e catturare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

.

Trasforma informazioni complesse in moduli di microlearning facilmente digeribili, rendendo l'educazione specializzata più accessibile e comprensibile con avatar AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti di microlearning con avatar AI?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video di "microlearning" coinvolgenti utilizzando avatar "AI" avanzati e tecnologia "Text-to-speech". Questo permette un'"efficienza in termini di tempo e costi" nella produzione di materiali di "apprendimento digitale" che migliorano significativamente il "coinvolgimento dei discenti".

Posso personalizzare gli avatar AI per video personalizzati in HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di "personalizzazione degli avatar", permettendoti di creare "avatar AI" unici che risuonano perfettamente con il tuo brand e il tuo pubblico di riferimento. Questo è cruciale per sviluppare "video personalizzati" che migliorano l'esperienza di apprendimento complessiva e l'impatto.

Quali benefici offrono gli avatar AI per la formazione aziendale e le piattaforme di eLearning?

Gli avatar AI di HeyGen rivoluzionano la "formazione aziendale" fornendo contenuti "interattivi" di alta qualità e "video personalizzati". Migliorano significativamente il "coinvolgimento dei discenti" e semplificano la creazione di contenuti in vari scenari di "piattaforme di eLearning".

Cosa rende HeyGen un generatore di avatar AI efficace per la produzione video?

HeyGen è un efficace "generatore di avatar AI" che integra le capacità di "Testo-a-video da copione" e "Parlato naturale" per semplificare la produzione video. La sua interfaccia intuitiva e i vari "modelli" lo rendono uno strumento potente per la "creazione di video" di qualità professionale in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo