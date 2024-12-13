Generatore di Microlearning con Avatar: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Aumenta la ritenzione delle conoscenze con lezioni coinvolgenti e in formato ridotto, facilmente create utilizzando i nostri avanzati avatar AI.

Crea un video educativo di 1 minuto per i professionisti L&D, illustrando l'efficienza tecnica di un generatore di microlearning con avatar per la rapida creazione di contenuti. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che fornisce informazioni chiare in uno stile visivo pulito e aziendale, dimostrando come gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover semplifichino lo sviluppo di moduli pronti per l'integrazione LMS.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tutorial di 45 secondi per i designer didattici, dimostrando come HeyGen faciliti la rapida conversione 'da testo a video da script', enfatizzando l'integrazione senza soluzione di continuità della sua funzione di sottotitoli/didascalie. Utilizza uno stile visivo dinamico e istruttivo con esempi chiari sullo schermo, evidenziando come questa capacità tecnica supporti la rapida creazione di 'pacchetti SCORM' e garantisca l'accessibilità tramite didascalie automatiche.
Prompt di Esempio 2
Produci una dimostrazione di 1 minuto e 30 secondi per i responsabili della formazione globale, illustrando i benefici tecnici della funzione di 'supporto multilingue' di HeyGen per scalare i 'video di formazione' su team diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e a tema globale, presentando diversi avatar AI che forniscono contenuti in varie lingue tramite generazione di voiceover senza soluzione di continuità, enfatizzando l'efficienza della piattaforma.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una presentazione di 1 minuto per i creatori di contenuti e-learning, dimostrando come il 'supporto della libreria multimediale/stock' di HeyGen combinato con 'Modelli e scene' possa elevare le 'lezioni in formato ridotto' in video di alta qualità '4K'. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e coinvolgente, presentando filmati stock dinamici e modelli professionali che sottolineano la facilità tecnica di produrre contenuti di microlearning raffinati.
Come Funziona il Generatore di Microlearning con Avatar

Produci rapidamente contenuti di apprendimento coinvolgenti e in formato ridotto utilizzando avatar AI avanzati e strumenti intuitivi per migliorare la ritenzione delle conoscenze.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori o personaggi. Questa potente funzione ti consente di creare contenuti di microlearning coinvolgenti senza bisogno di presentatori reali.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Script
Digita o incolla il tuo contenuto formativo. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script animerà automaticamente l'avatar scelto per trasmettere il tuo messaggio, trasformando il tuo testo in lezioni visive coinvolgenti.
3
Step 3
Migliora con il Branding
Mantieni un'identità di marca coerente utilizzando i controlli di branding. Aggiungi facilmente il logo della tua azienda, i colori preferiti e altri elementi visivi per allineare i tuoi video di microlearning con il tuo stile aziendale.
4
Step 4
Genera e Pubblica il Tuo Video
Produci con facilità il tuo video finale di microlearning. Includi automaticamente sottotitoli/didascalie per aumentare l'accessibilità e la ritenzione delle conoscenze, rendendo le tue lezioni in formato ridotto pronte per essere condivise su qualsiasi piattaforma.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI da uno script?

HeyGen consente agli utenti di convertire facilmente script di testo in video utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Puoi creare contenuti coinvolgenti con avatar AI, generazione precisa di voiceover e didascalie automatiche, semplificando il tuo processo di produzione.

Posso personalizzare gli avatar AI e gli elementi visivi in HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare avatar AI ed elementi video per mantenere la coerenza del marchio. Puoi anche utilizzare la nostra robusta libreria multimediale per migliorare i tuoi video generati dall'AI.

Quale supporto multilingue offre HeyGen per i contenuti globali?

HeyGen supporta la creazione di contenuti in più lingue per aiutarti a raggiungere efficacemente un pubblico globale. La nostra piattaforma offre un supporto multilingue avanzato, inclusi sottotitoli/didascalie automatiche e diverse opzioni di voiceover AI, garantendo un'ampia accessibilità per i tuoi video di microlearning AI.

HeyGen supporta esportazioni video di alta qualità e integrazione LMS?

Sì, HeyGen garantisce un output professionale supportando video di qualità 4K per esperienze visive nitide. Puoi anche ottimizzare i tuoi video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e facilitare la distribuzione senza soluzione di continuità con l'integrazione LMS, rendendo HeyGen uno strumento video AI completo per l'apprendimento e lo sviluppo.

