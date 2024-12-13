Generatore di Video Esplicativi per Dispositivi Medici con Avatar

Sfrutta i nostri avatar AI per semplificare la formazione su dispositivi medici complessi e aumentare le vendite con video esplicativi coinvolgenti.

Crea un video esplicativo di 30 secondi su un dispositivo medico rivolto ai rappresentanti di vendita e ai team di marketing di dispositivi medici, con un avatar AI come presentatore esperto. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, mentre l'audio dovrebbe avere un tono autorevole ma coinvolgente. Utilizza la funzionalità di HeyGen per trasformare il testo in video dal tuo script per generare senza soluzione di continuità il dialogo del presentatore dal tuo contenuto scritto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi progettato per professionisti sanitari, come medici e infermieri, per semplificare procedure mediche complesse o funzionalità di prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, informativo e rassicurante, utilizzando grafica di facile comprensione. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione coinvolgente senza partire da zero.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi che dimostri un processo di generazione video end-to-end per un nuovo strumento diagnostico, specificamente per educatori medici e formatori aziendali nel settore farmaceutico. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo educativo e completo, completato da una voce fuori campo professionale e articolata, arricchita da sottotitoli/caption sullo schermo. Assicurati di generare una voce fuori campo di alta qualità per fornire istruzioni ed esplicazioni chiare.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di presentazione dinamico di 30 secondi per fondatori di startup e innovatori nel settore med-tech per presentare i loro concetti di prodotto iniziali, utilizzando la creazione di video nativa del prompt. Lo stile visivo deve essere all'avanguardia e visivamente ricco, incorporando filmati di repertorio, con una voce energica e sicura che guida il pubblico. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare immagini pertinenti e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme di presentazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per Dispositivi Medici con Avatar

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti per dispositivi medici utilizzando avatar AI e tecnologia di testo in video, trasformando informazioni complesse in contenuti chiari e convincenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando la tua spiegazione dettagliata per il dispositivo medico. La nostra funzionalità di testo in video dallo script utilizza questa base per costruire il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una galleria diversificata di avatar AI per fungere da presentatore. Questo coinvolgerà visivamente il tuo pubblico e trasmetterà chiaramente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Media e Scene
Arricchisci il tuo video esplicativo per dispositivi medici integrando modelli e scene pertinenti, insieme a immagini di supporto dalla nostra vasta libreria multimediale.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Una volta soddisfatto, genera il tuo video esplicativo finale. La nostra piattaforma assicura una generazione video end-to-end senza soluzione di continuità, pronta per qualsiasi piattaforma o scopo formativo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera il Marketing dei Dispositivi Medici

Produci rapidamente video dimostrativi di prodotto e video esplicativi ad alto impatto con AI per mostrare efficacemente i dispositivi medici e potenziare gli sforzi di marketing.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI coinvolgenti?

Il motore creativo di HeyGen consente agli utenti di trasformare facilmente gli script in video AI coinvolgenti. Con un'ampia selezione di modelli e scene e avatar AI realistici, semplifica il processo di generazione video end-to-end dal testo al video.

HeyGen può personalizzare i video esplicativi per adattarsi a identità di marca specifiche?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, consentendo agli utenti di incorporare i loro loghi e colori di marca. Questo assicura che ogni video esplicativo trasmetta messaggi personalizzati con immagini vivaci, perfettamente allineati con lo stile unico del tuo marchio.

Quali capacità offre HeyGen per creare video AI multilingue?

HeyGen supporta la creazione di video AI multilingue attraverso una tecnologia vocale AI avanzata e una generazione di voce fuori campo robusta. Include anche sottotitoli/caption automatici, rendendo semplice la produzione di contenuti per un pubblico globale diversificato.

Come può HeyGen trasformare contenuti esistenti come PDF e PPT in presentazioni video dinamiche?

HeyGen offre funzionalità innovative per convertire PDF o PPT esistenti in presentazioni video dinamiche. Questa capacità, combinata con la creazione di video nativa del prompt, consente uno sviluppo rapido di vari contenuti, inclusi video dimostrativi di prodotto e video di formazione coinvolgenti.

