Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi progettato per professionisti sanitari, come medici e infermieri, per semplificare procedure mediche complesse o funzionalità di prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, informativo e rassicurante, utilizzando grafica di facile comprensione. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione coinvolgente senza partire da zero.
Produci un video di 60 secondi che dimostri un processo di generazione video end-to-end per un nuovo strumento diagnostico, specificamente per educatori medici e formatori aziendali nel settore farmaceutico. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo educativo e completo, completato da una voce fuori campo professionale e articolata, arricchita da sottotitoli/caption sullo schermo. Assicurati di generare una voce fuori campo di alta qualità per fornire istruzioni ed esplicazioni chiare.
Progetta un video di presentazione dinamico di 30 secondi per fondatori di startup e innovatori nel settore med-tech per presentare i loro concetti di prodotto iniziali, utilizzando la creazione di video nativa del prompt. Lo stile visivo deve essere all'avanguardia e visivamente ricco, incorporando filmati di repertorio, con una voce energica e sicura che guida il pubblico. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare immagini pertinenti e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme di presentazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Semplifica Argomenti Medici Complessi.
Genera video esplicativi precisi per dispositivi medici utilizzando avatar AI per comunicare chiaramente concetti intricati e migliorare l'educazione sanitaria.
Migliora la Formazione sui Dispositivi Medici.
Crea video formativi coinvolgenti alimentati da AI per dispositivi medici, migliorando la comprensione, il coinvolgimento e la ritenzione degli utenti per procedure critiche.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI coinvolgenti?
Il motore creativo di HeyGen consente agli utenti di trasformare facilmente gli script in video AI coinvolgenti. Con un'ampia selezione di modelli e scene e avatar AI realistici, semplifica il processo di generazione video end-to-end dal testo al video.
HeyGen può personalizzare i video esplicativi per adattarsi a identità di marca specifiche?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, consentendo agli utenti di incorporare i loro loghi e colori di marca. Questo assicura che ogni video esplicativo trasmetta messaggi personalizzati con immagini vivaci, perfettamente allineati con lo stile unico del tuo marchio.
Quali capacità offre HeyGen per creare video AI multilingue?
HeyGen supporta la creazione di video AI multilingue attraverso una tecnologia vocale AI avanzata e una generazione di voce fuori campo robusta. Include anche sottotitoli/caption automatici, rendendo semplice la produzione di contenuti per un pubblico globale diversificato.
Come può HeyGen trasformare contenuti esistenti come PDF e PPT in presentazioni video dinamiche?
HeyGen offre funzionalità innovative per convertire PDF o PPT esistenti in presentazioni video dinamiche. Questa capacità, combinata con la creazione di video nativa del prompt, consente uno sviluppo rapido di vari contenuti, inclusi video dimostrativi di prodotto e video di formazione coinvolgenti.