Creatore di Video di Marketing con Avatar: Crea Video AI Coinvolgenti

Trasforma le tue idee in video di marketing accattivanti istantaneamente utilizzando la nostra potente funzione di testo a video da copione.

Crea un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer B2B, mostrando come un creatore di video di marketing con avatar possa semplificare la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando grafiche nitide per evidenziare i benefici chiave, accompagnato da una voce fuori campo sicura e amichevole generata con la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, con un avatar AI diversificato per trasmettere il messaggio in modo chiaro ed efficace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un contenuto di 30 secondi per i social media rivolto a manager dei social media e creatori di contenuti, illustrando la facilità di generare brevi video di marketing d'impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, colorato e veloce, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per un'impostazione rapida, con musica di sottofondo vivace e sottotitoli/caption prominenti per massimizzare l'accessibilità e il coinvolgimento su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video informativo di 60 secondi per blogger ed educatori, dimostrando quanto sia facile trasformare articoli scritti in contenuti video coinvolgenti utilizzando un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e diretto, concentrandosi sull'avatar personalizzato che parla sullo schermo, con il copione fornito tramite la funzione di testo a video di HeyGen per garantire una consegna fluida e una presentazione professionale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 40 secondi per agenzie di marketing digitale e team aziendali, evidenziando la versatilità degli avatar AI di HeyGen per campagne globali diversificate. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e presentare un rapido montaggio di diversi avatar AI in vari contesti, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per sfondi ricchi, dimostrando il potere della tecnologia di generazione di avatar AI per rappresentare qualsiasi identità di marca.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing con Avatar

Crea facilmente video di marketing coinvolgenti con avatar AI e potenti strumenti di creazione video, trasformando il testo in contenuti accattivanti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o crea il tuo avatar personalizzato per rappresentare il tuo marchio nei tuoi video di marketing.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Copione di Marketing
Inserisci il tuo messaggio di marketing e la nostra piattaforma convertirà il tuo testo in voci fuori campo naturali utilizzando la tecnologia avanzata di testo a video.
3
Step 3
Migliora con Branding e Template
Utilizza template professionali, aggiungi elementi del tuo marchio e incorpora media dalla nostra libreria per perfezionare l'appeal visivo del tuo video.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con un solo clic, genera il tuo video di marketing di alta qualità, pronto per varie piattaforme, rendendo la creazione di video senza sforzo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa testimonianze video coinvolgenti con avatar AI, costruendo fiducia e credibilità mostrando efficacemente i successi e le esperienze positive dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing?

Il generatore di video AI di HeyGen consente ai marketer di creare video di marketing accattivanti con facilità. Sfruttando gli avatar AI e le capacità di testo a video, puoi produrre contenuti professionali e coinvolgenti che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

HeyGen supporta la creazione di avatar AI personalizzati?

Sì, HeyGen offre funzionalità avanzate per la creazione di avatar personalizzati, permettendoti di sviluppare rappresentazioni digitali uniche per il tuo marchio. Questa capacità assicura che i tuoi contenuti video siano distintivi e risuonino con il tuo messaggio specifico.

Quali strumenti offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen fornisce una suite robusta di strumenti per la creazione di video, inclusa la conversione senza soluzione di continuità da testo a video e una vasta gamma di template. Queste funzionalità consentono una rapida generazione di contenuti e semplificano il tuo flusso di lavoro di produzione.

Posso usare HeyGen per generare contenuti per i social media?

Assolutamente. Il generatore di video AI di HeyGen è ottimizzato per produrre contenuti dinamici per i social media, rendendo semplice la creazione di video coinvolgenti per varie piattaforme. Questo aiuta a mantenere una forte presenza online e a connettersi efficacemente con il tuo pubblico.

