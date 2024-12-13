creatore di video avatar LMS: Potenzia l'E-Learning con l'AI

Crea video avatar AI professionali per il tuo LMS. Sfrutta il Text-to-video da script di HeyGen per produrre contenuti e-learning coinvolgenti in modo efficiente.

Crea un video vivace di 45 secondi che mostri come una nuova campagna di marketing possa sfruttare un "generatore di avatar AI" per produrre rapidamente "creazione di video" coinvolgenti. Questo video dinamico e professionale, rivolto ai professionisti del marketing, dovrebbe presentare immagini brillanti, una voce chiara ed entusiasta, e dimostrare la facilità di selezionare "Modelli e scene" con diversi "avatar AI" per dare vita ai concetti istantaneamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tutorial informativo di 60 secondi per creatori di contenuti e-learning, illustrando la potenza della conversione "testo in video". Questo video educativo e chiaro, destinato a educatori e formatori, dovrebbe utilizzare uno stile visivo pulito con una voce calma e articolata, dimostrando come "Testo in video da script" trasformi senza sforzo le lezioni in "video parlanti AI" professionali con "Sottotitoli/caption" generati automaticamente per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come trasformare immagini statiche in "Video Avatar AI" dinamici. Lo stile visivo dovrebbe essere aspirazionale e amichevole, accompagnato da una traccia audio motivante, evidenziando come l'uso di "Foto in Video" combinato con "Supporto libreria multimediale/stock" e la versatile "Generazione di voiceover" possa creare pubblicità accattivanti senza bisogno di riprese estensive o attori professionisti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale energico di 40 secondi rivolto a imprenditori e fondatori di startup, enfatizzando la versatilità di una "piattaforma video AI". Questo video moderno e veloce, con una base musicale dinamica e una narrazione chiara, dovrebbe mostrare visivamente quanto sia semplice personalizzare "avatar AI" e come "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" assicuri che i contenuti appaiano perfetti su tutti i canali social, ottimizzando la loro strategia di contenuto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Avatar LMS

Crea facilmente contenuti e-learning coinvolgenti con avatar AI, trasformando il testo in video dinamici pronti per il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Inizia selezionando o generando un avatar AI realistico che sarà il tuo istruttore digitale. Questo avatar AI presenterà i tuoi contenuti e-learning con un tocco professionale.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Contenuto Didattico
Inserisci il tuo script educativo direttamente nella piattaforma. La nostra potente funzione di testo in video trasformerà il tuo testo in voiceover dal suono naturale, pronto per essere narrato dal tuo avatar.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Visuali
Personalizza il tuo video applicando i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori del marchio. Utilizza modelli e scene per migliorare l'appeal visivo della tua lezione.
4
Step 4
Esporta per un'Integrazione LMS Senza Soluzione di Continuità
Finalizza il tuo video ed esportalo nel formato ottimale, come SCORM, assicurando una perfetta compatibilità. Il tuo video e-learning potenziato dall'AI è ora pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti

.

Sfrutta i video avatar AI per creare materiali di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video creativi utilizzando avatar AI?

HeyGen potenzia la creazione di video creativi permettendo agli utenti di generare video avatar AI di alta qualità e video parlanti AI da semplici input di testo, trasformando idee in contenuti visivi coinvolgenti. Questo semplifica il processo di produzione per vari progetti creativi.

Quali tipi di avatar AI posso generare con HeyGen?

Il generatore di avatar AI di HeyGen ti consente di creare avatar AI diversi, inclusi portavoce digitali realistici da foto o selezionando tra una vasta gamma di opzioni predefinite. Questo facilita la creazione di video parlanti AI personalizzati per qualsiasi progetto.

Come trasforma HeyGen il testo in video?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per trasformare il testo in video analizzando il tuo script e abbinandolo agli avatar AI selezionati, voiceover e scene. Questa piattaforma video AI semplifica la creazione di video, supportando anche la produzione di video multilingue.

HeyGen è adatto per la creazione di contenuti e-learning?

Sì, HeyGen è una piattaforma video AI ideale per l'e-learning, funzionando come un creatore di video avatar LMS. Permette ai creatori di generare facilmente lezioni coinvolgenti con avatar AI e può essere integrato nei sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti, supportando anche l'esportazione SCORM.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo