Potenzia la Formazione con un Generatore di Video LMS con Avatar

Crea video di formazione coinvolgenti più velocemente con la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per un e-learning efficiente.

Produci un video di formazione coinvolgente di 60 secondi per formatori aziendali e creatori di contenuti e-learning, con avatar AI professionali che spiegano concetti complessi con voiceover chiari e autorevoli. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, utilizzando la potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare efficacemente il materiale scritto in contenuti educativi di alta qualità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e responsabili marketing, presentando un nuovo prodotto con avatar AI realistici che trasmettono un messaggio energico e persuasivo. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e vivace, arricchita dai diversi modelli e scene di HeyGen per catturare immediatamente l'attenzione e trasmettere efficacemente i benefici del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un contenuto educativo informativo di 45 secondi per educatori e creatori di corsi online, con un presentatore AI amichevole creato tramite la creazione di avatar personalizzati, che offre lezioni coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo accessibile e illustrativo, completato dal vasto supporto di libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la narrazione e rendere l'apprendimento più interattivo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video accattivante di 90 secondi per team di comunicazione globale e aziende internazionali, dimostrando la potenza del supporto multilingue con un avatar AI che parla fluentemente in diverse lingue, completo di sottotitoli accurati. Questo esempio di creazione di contenuti video dovrebbe impiegare uno stile visivo chiaro e professionale, sfruttando le robuste capacità di generazione di voiceover e sottotitoli/caption di HeyGen per raggiungere efficacemente un pubblico diversificato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video LMS con Avatar

Trasforma senza sforzo i tuoi script di formazione in video coinvolgenti e professionali con presentatori AI realistici, perfettamente formattati per il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione Coinvolgente
Inizia incollando o digitando il tuo contenuto di formazione direttamente nel nostro editor di testo-a-video intuitivo. La nostra piattaforma converte istantaneamente il tuo script in un video dinamico, pronto per ulteriori personalizzazioni.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici o crea il tuo presentatore personalizzato. Poi, abbina il tuo avatar scelto a un voiceover dal suono naturale, disponibile in oltre 120 lingue, per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con musica di sottofondo, media stock dalla nostra vasta libreria e integra il logo e i colori del tuo brand. Utilizza i nostri modelli predefiniti per garantire un aspetto professionale e coerente per i tuoi contenuti educativi.
4
Step 4
Esporta per un'Integrazione LMS Senza Soluzione di Continuità
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici per l'accessibilità, quindi esportalo nel formato di aspetto ottimale per le tue esigenze. Il tuo video di formazione completato è ora pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità in qualsiasi Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Consegna dei Contenuti Educativi

.

Produci senza sforzo contenuti educativi chiari e concisi per vari argomenti, migliorando la comprensione all'interno del tuo LMS.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare contenuti video coinvolgenti con avatar AI?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti video coinvolgenti su larga scala utilizzando avatar AI realistici e capacità di testo-a-video. Puoi trasformare script in video professionali con un presentatore virtuale in pochi minuti, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti video.

Posso personalizzare gli avatar AI e i loro ambienti in HeyGen per il mio brand?

Assolutamente. HeyGen permette un'ampia personalizzazione, consentendoti di creare avatar personalizzati e adattare i loro abiti e sfondi per rispecchiare l'estetica del tuo brand. Questo assicura che il tuo presentatore virtuale si allinei perfettamente con i tuoi video di marketing o contenuti educativi.

Cosa rende HeyGen un generatore di video con avatar AI ideale per la formazione e l'e-learning?

HeyGen si distingue come un generatore di video con avatar AI ideale per la formazione e l'e-learning permettendo la creazione di video di formazione coinvolgenti con avatar AI realistici. Puoi produrre rapidamente contenuti educativi e integrarli con un LMS, rendendo l'apprendimento più dinamico e accessibile.

Come facilita HeyGen la produzione efficiente di video per varie esigenze di contenuto?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video trasformando il testo in video con facilità, utilizzando avatar AI e una libreria di modelli predefiniti. Questa potente piattaforma video AI ti consente di generare rapidamente video di marketing, contenuti educativi e altro, aiutandoti a scalare la creazione di contenuti in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo