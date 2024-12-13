Creatore di Video di Formazione con Avatar per Video di Formazione AI

Crea senza sforzo video di formazione per dipendenti coinvolgenti e aumenta l'engagement utilizzando avatar AI dinamici.

Produci un video di onboarding di 60 secondi rivolto a nuovi assunti e responsabili delle risorse umane, dimostrando come gli 'avatar AI' possano semplificare la formazione iniziale. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con avatar diversi che presentano le politiche e la cultura aziendale, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e professionale generata facilmente utilizzando la funzione 'Text-to-video from script' di HeyGen, garantendo un messaggio coerente in tutti i nuovi video di 'formazione AI' per i dipendenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un avvincente 'video di formazione aziendale' di 45 secondi per specialisti di prodotto e team di vendita, mostrando le caratteristiche di un nuovo prodotto utilizzando un 'avatar personalizzato'. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e high-tech, con grafiche nitide e una voce fuori campo sicura ed entusiasta, arricchita da 'Sottotitoli/didascalie' precisi per l'accessibilità. Questo video metterà in evidenza i punti di forza principali, rendendo l'apprendimento coinvolgente e memorabile per il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo conciso di 30 secondi per il personale di supporto IT e gli utenti finali, spiegando un aggiornamento software complesso con un 'presentatore AI'. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e focalizzato sul tutorial, utilizzando registrazioni dello schermo e animazioni chiare, supportate da una voce fuori campo precisa e informativa. Sfrutta i 'Templates & scenes' di HeyGen per assemblare rapidamente un 'video di formazione AI' dall'aspetto professionale che semplifica i concetti tecnici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un persuasivo 'video di formazione per dipendenti' di 50 secondi rivolto a team globali e dipartimenti HR internazionali, dimostrando come 'avatar AI parlanti realistici' possano fornire una formazione coerente in più lingue. L'approccio visivo dovrebbe essere globale e inclusivo, con avatar che parlano lingue diverse, e la 'Generazione di voce fuori campo' che mostra le capacità multilingue. Questo video enfatizzerà l'efficienza e la portata per i 'video di formazione aziendale' in tutto il mondo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione con Avatar

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti ed efficaci alimentati da AI per il tuo team con avatar parlanti realistici, riducendo tempi e costi di produzione.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI parlanti realistici o crea avatar personalizzati per rappresentare l'identità unica del tuo brand. Questo primo passo utilizza la nostra potente tecnologia di avatar AI.
2
Step 2
Crea Contenuti di Formazione da Script
Inserisci i tuoi contenuti di formazione come script. Il nostro potente editor di testo-a-video animerà istantaneamente il tuo presentatore AI selezionato, trasformando il testo in visuali dinamiche per i tuoi video di formazione AI.
3
Step 3
Migliora con Branding e Sottotitoli
Eleva i tuoi video di formazione aziendale incorporando il logo e i colori del tuo brand utilizzando controlli di branding dedicati. Genera automaticamente sottotitoli accurati per migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta Video di Qualità da Studio
Scarica i tuoi video di formazione per dipendenti completati in vari formati e rapporti d'aspetto. I nostri strumenti supportano il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarsi a qualsiasi piattaforma, offrendo risultati di qualità da studio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Materiali di Formazione Complessi

.

Trasforma conoscenze specifiche del lavoro complesse in video chiari e digeribili alimentati da AI, rendendo i soggetti complessi più facili da comprendere e padroneggiare per i tirocinanti.

background image

Domande Frequenti

Come può il creatore di avatar AI di HeyGen migliorare la creatività e l'engagement dei miei video di formazione?

Il creatore di avatar AI di HeyGen ti consente di creare video di formazione AI dinamici e coinvolgenti con avatar AI parlanti realistici. Puoi utilizzare una varietà di avatar personalizzati e presentatori AI per trasmettere i tuoi contenuti, aumentando significativamente l'engagement degli spettatori e rendendo i tuoi video di formazione aziendale più memorabili e incisivi.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per produrre video di formazione aziendale di alta qualità, simili a quelli di uno studio?

HeyGen fornisce un editor di testo-a-video completo con modelli e scene predefiniti, permettendoti di produrre video di qualità da studio senza sforzo. Puoi sfruttare funzionalità come la generazione di voce fuori campo, una ricca libreria multimediale e controlli di branding per creare video di formazione aziendale professionali e visivamente accattivanti.

Posso personalizzare gli avatar AI parlanti realistici di HeyGen per adattarli al mio brand per i video di formazione dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen consente una significativa personalizzazione visiva, inclusa la creazione di avatar personalizzati e l'applicazione di controlli di branding, per allineare perfettamente i tuoi presentatori AI con l'estetica della tua azienda. Questo assicura che i tuoi video di formazione per i dipendenti mantengano un aspetto coerente, professionale e in linea con il brand.

Come semplifica HeyGen il processo di trasformazione del testo in video di formazione AI coinvolgenti con supporto multilingue?

La piattaforma di HeyGen semplifica la creazione di contenuti convertendo direttamente il tuo script in video di formazione AI coinvolgenti utilizzando una tecnologia avanzata di testo-a-video. Include sottotitoli automatici, generazione di voce fuori campo e un robusto supporto multilingue, rendendo semplice la creazione di contenuti di formazione accessibili e rilevanti a livello globale per qualsiasi pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo