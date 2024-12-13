Generatore di Formazione con Avatar: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Trasforma i tuoi corsi online in video di formazione coinvolgenti e interattivi. Sfrutta potenti avatar AI per catturare l'attenzione del tuo pubblico e migliorare l'apprendimento.

Sviluppa un video di formazione di 45 secondi, accogliente e informativo, progettato per i nuovi dipendenti, introducendoli alla cultura aziendale e ai primi passi essenziali. Il video dovrebbe presentare un avatar AI professionale come presentatore, utilizzando un audio chiaro e amichevole e uno stile visivo pulito, rendendo il processo di onboarding coinvolgente ed efficiente per i dipartimenti HR che cercano di ottimizzare i loro video di formazione iniziale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo conciso di 60 secondi rivolto a dipendenti e clienti esistenti, dimostrando una nuova funzionalità del prodotto o un aggiornamento software come parte di corsi online in corso. Questo video necessita di uno stile visivo coinvolgente e dinamico con testo chiaro sullo schermo, generato direttamente da un copione dettagliato utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, assicurando che tutti i punti chiave siano trasmessi efficacemente da un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna personalizzato di 30 secondi per i team L&D o i manager di dipartimento, annunciando un aggiornamento specifico del team o una storia di successo all'interno del framework eLearning. Il video dovrebbe impiegare un avatar AI personalizzato che parli con una generazione di Voiceover calda e incoraggiante, adottando uno stile visivo e audio amichevole e professionale per promuovere lo spirito di squadra e l'engagement.
Prompt di Esempio 3
Genera un rapido video tutorial di 45 secondi, adatto a tutto il personale come promemoria su una politica aziendale o un rapido consiglio di sicurezza, integrandosi perfettamente nei corsi interattivi esistenti. Utilizza i diversi Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video visivamente chiaro e diretto, supportato da un audio conciso, assicurando che il messaggio sia impattante e facilmente digeribile per un rapido trasferimento di conoscenze da parte di un generatore di corsi AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione con Avatar

Ottimizza lo sviluppo della tua formazione lavorativa con avatar AI, creando video coinvolgenti e scalabili che educano il tuo team in modo efficiente ed efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione lavorativa nell'editor di testo. La nostra funzionalità di testo-a-video trasforma il tuo copione in dialogo parlato.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI realistici o carica il tuo avatar personalizzato per rappresentare il tuo brand e fornire il contenuto di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Voiceover
Arricchisci la tua formazione con immagini, video e musica di sottofondo pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale. Utilizza voiceover AI per una narrazione dal suono naturale in più lingue.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza il tuo video impostando il rapporto d'aspetto desiderato e poi esportalo in alta definizione, pronto per la distribuzione attraverso il tuo sistema di gestione dell'apprendimento o altre piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video e Clip Coinvolgenti per i Social Media in Minuti

.

Produci rapidamente video accattivanti con avatar AI per i social media per promuovere programmi di formazione, aumentare le iscrizioni e condividere frammenti educativi in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?

Il generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione accattivanti senza sforzo utilizzando avatar AI e una piattaforma semplice e intuitiva. Questo riduce significativamente il tempo e la complessità di produzione.

Posso utilizzare avatar AI personalizzati per il mio brand con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare avatar AI personalizzati o persino un gemello digitale di te stesso, consentendo contenuti personalizzati e brandizzati. Il nostro generatore di avatar AI assicura che la tua identità di brand unica risplenda.

Quali caratteristiche rendono HeyGen ideale per corsi online e contenuti eLearning?

HeyGen funge da efficace generatore di corsi AI, offrendo funzionalità come voiceover AI realistici e supporto multilingue per creare rapidamente corsi online e materiali eLearning coinvolgenti. Aiuta a fornire contenuti di alta qualità in modo efficiente.

Perché utilizzare HeyGen per la formazione con avatar?

HeyGen agisce come un efficace generatore di formazione con avatar, permettendoti di produrre video di formazione dinamici con avatar AI realistici. Questa tecnologia aiuta a migliorare l'onboarding e l'engagement dei dipendenti con contenuti professionali e coerenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo