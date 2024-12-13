Creatore di Comunicazioni Interne con Avatar: Coinvolgi il Tuo Team
Crea video di comunicazione interna professionali e coinvolgenti più velocemente con testo-a-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per i team di abilitazione alle vendite, mostrando una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e moderno, puntando a creare video più velocemente. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione d'impatto, con un avatar AI che evidenzi efficacemente i punti di forza del prodotto.
Produci un annuncio di marca raffinato di 60 secondi per i dipartimenti di marketing, enfatizzando l'ultima iniziativa dell'azienda. La presentazione visiva dovrebbe essere di alta qualità e in linea con il brand, con una voce sicura e articolata. Impiega la funzione avatar AI di HeyGen per garantire un volto di marca unico e coerente, rendendo facile applicare elementi personalizzabili dell'avatar AI mantenendo un forte controllo del brand durante tutto il video.
Crea un video di micro-apprendimento conciso di 15 secondi rivolto ai team di Apprendimento e Sviluppo, spiegando un rapido consiglio sul posto di lavoro. Lo stile dovrebbe essere informativo e amichevole, con un dialogo AI generato chiaro e conciso. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente, utilizzando un avatar AI parlante per fornire una formazione personalizzata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione dei dipendenti fornendo contenuti video dinamici potenziati dall'AI.
Ottimizza l'Apprendimento Interno.
Sviluppa corsi di apprendimento interno completi più velocemente, garantendo una comunicazione coerente tra tutti i team.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le nostre comunicazioni interne con gli avatar AI?
Il creatore di avatar AI di HeyGen ti consente di creare contenuti video coinvolgenti e coerenti per le comunicazioni interne, trasformando rapidamente testo-a-video da script. Questo rende facile trasmettere messaggi importanti in tutta l'organizzazione con video di qualità professionale da studio.
Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per la creazione di contenuti video?
HeyGen semplifica la creazione di contenuti video permettendoti di generare video professionali da script testo-a-video utilizzando avatar realistici. I nostri modelli predefiniti e l'interfaccia intuitiva ti aiutano a creare video più velocemente per la formazione, l'abilitazione alle vendite e altro, senza bisogno di attrezzature di ripresa.
Posso personalizzare gli avatar AI e il branding in HeyGen per la mia azienda?
Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi avatar AI, assicurando che siano in linea con l'identità del tuo brand. Puoi applicare controlli di branding e scegliere tra una varietà di avatar realistici per creare contenuti video coinvolgenti e in linea con il brand.
Come supporta HeyGen i team HR per la formazione e l'onboarding dei dipendenti?
HeyGen consente ai team HR di creare video di formazione efficaci e materiali di onboarding utilizzando dialoghi generati da AI e avatar AI personalizzabili. Con il supporto per più lingue, puoi fornire contenuti di formazione personalizzati che risuonano con una forza lavoro diversificata, garantendo una comunicazione coerente.