Creatore di Video Istruttivi con Avatar: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Produci facilmente video di formazione professionali. Utilizza avatar AI avanzati per trasformare i tuoi script in contenuti dinamici e coinvolgenti.

Crea un video esplicativo di prodotto di 45 secondi che attiri potenziali clienti curiosi delle nuove funzionalità software, utilizzando uno stile visivo moderno e pulito con grafica animata e una narrazione audio amichevole ed entusiasta. Utilizza i potenti avatar AI di HeyGen per introdurre i benefici principali, rendendo le informazioni complesse facilmente comprensibili e coinvolgenti per gli spettatori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 60 secondi rivolto a nuovi assunti o nuovi utenti della piattaforma, progettato con un'estetica visiva calda e invitante e un tono audio professionale e rassicurante. Questo video di formazione può sfruttare i diversi Template e scene di HeyGen per guidare gli individui nei loro primi passi, garantendo un'introduzione fluida e informativa al loro nuovo ambiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing di 30 secondi per i follower sui social media e i potenziali clienti, caratterizzato da uno stile visivo dinamico e veloce, accompagnato da musica motivante e una voce sicura. Metti in evidenza l'efficienza di un generatore di video AI incorporando la generazione di Voiceover avanzata di HeyGen, dimostrando quanto velocemente si possa creare contenuto professionale per catturare l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 3
Crea un rapido suggerimento di 50 secondi per gli utenti esistenti, mostrando una specifica funzione di personalizzazione all'interno di un creatore di video istruttivi con avatar. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e conciso, offrendo una guida passo-passo e utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire chiarezza e precisione nella dimostrazione, permettendo agli utenti di personalizzare efficacemente il loro contenuto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Istruttivi con Avatar

Trasforma facilmente i tuoi script in video istruttivi coinvolgenti con avatar AI, semplificando la creazione di contenuti per la formazione, il marketing e altro.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto con uno Script
Inizia creando un nuovo video e incollando il tuo script istruttivo. La nostra piattaforma sfrutta il "Testo in video da script" per sincronizzare automaticamente il tuo contenuto, gettando le basi per il tuo video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita alle tue istruzioni scegliendo da una vasta libreria di "avatar AI". L'avatar scelto narrerà il tuo script, rendendo il tuo contenuto più coinvolgente e personale.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video con Template
Migliora il tuo video istruttivo personalizzandolo con "Template e scene" professionali. Aggiungi facilmente il tuo branding, musica di sottofondo e altri elementi visivi per allinearti al tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Capolavoro
Una volta soddisfatto, esporta facilmente il tuo video istruttivo di alta qualità. Utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire che il tuo contenuto sia perfettamente formattato per qualsiasi piattaforma o pubblico, pronto per un impatto immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumento dell'Efficacia della Formazione Aziendale

Sfrutta avatar AI e contenuti video dinamici per aumentare significativamente il coinvolgimento dei tirocinanti e la ritenzione delle informazioni nei programmi di formazione aziendale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, semplificando la produzione di contenuti creativi diversificati. Gli utenti possono sfruttare template pronti all'uso e avatar AI realistici per trasformare rapidamente ed efficacemente script di testo in video professionali.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video di marketing ed esplicativi di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen è una piattaforma video AI ideale per creare campagne video di marketing coinvolgenti, video esplicativi di prodotto completi e contenuti video di onboarding efficaci. Le sue capacità avanzate di generazione di video da testo e di Voiceover consentono la produzione di video raffinati e professionali per varie esigenze creative.

Quali funzionalità di personalizzazione offre HeyGen per i miei contenuti video?

HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione per garantire che i tuoi video riflettano l'identità del tuo brand. Puoi personalizzare gli avatar AI scelti, applicare controlli di branding come loghi e colori, e utilizzare varie scene per adattarsi perfettamente alla tua visione creativa.

Come posso creare video istruttivi o di formazione coinvolgenti con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente diventare un creatore di video istruttivi con avatar, producendo video di formazione coinvolgenti e moduli di formazione sulla conformità. La nostra piattaforma ti consente di selezionare un avatar parlante, inserire il tuo script e generare video di qualità professionale perfetti per educare il tuo pubblico.

