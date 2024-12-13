Crea Video HR Coinvolgenti con un Creatore di Video HR con Avatar

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica la formazione HR con potenti avatar AI.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, impostando un tono entusiasta e professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con un avatar AI coinvolgente che introduce la cultura aziendale e le informazioni chiave del primo giorno, supportato da una voce fuori campo amichevole e vivace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 60 secondi per tutti i dipendenti, spiegando una nuova politica di formazione sulla conformità con chiarezza e professionalità. Lo stile visivo dovrebbe incorporare grafica pulita e media di stock pertinenti per illustrare i punti chiave, mentre l'audio presenta una voce neutra e autorevole generata direttamente da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, garantendo accuratezza.
Prompt di Esempio 2
Realizza un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto ai dipendenti esistenti, progettato per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti per una nuova iniziativa interna. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, con immagini positive, utilizzando la generazione avanzata di voce fuori campo di HeyGen per trasmettere un messaggio energico e motivante.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video istruttivo conciso di 40 secondi per i membri del team HR, offrendo suggerimenti rapidi su come navigare nel nuovo software HR come parte della loro formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e registrato dallo schermo, con una voce chiara e concisa che guida gli utenti, e con i sottotitoli/caption accurati di HeyGen in evidenza per garantire l'accessibilità e rinforzare i passaggi chiave.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video HR con Avatar

Crea rapidamente video professionali di formazione HR, onboarding e comunicazione con avatar AI, semplificando la produzione dei tuoi contenuti.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per fungere da presentatore. Questo fornisce un tocco umano ai tuoi contenuti di formazione HR.
2
Step 2
Scrivi o Incolla il Tuo Copione
Inserisci direttamente il tuo copione di formazione HR, onboarding o conformità. La nostra piattaforma convertirà il tuo testo in un dialogo video coinvolgente per l'avatar scelto.
3
Step 3
Personalizza le Tue Scene
Migliora il tuo video selezionando tra vari modelli e scene personalizzabili. Aggiungi sfondi, testo e altri elementi per rinforzare efficacemente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video HR
Finalizza il tuo video HR di alta qualità. Esportalo nel formato desiderato, pronto per l'integrazione nel tuo LMS o per la condivisione attraverso i canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Stimola la Motivazione dei Dipendenti

.

Crea rapidamente video motivazionali e di coinvolgimento dei dipendenti per ispirare la tua forza lavoro e promuovere una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione HR?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare rapidamente il testo in "video di formazione HR" professionali. Con "avatar AI" e capacità di "testo-a-video", agisce come un efficiente "creatore di video HR AI", rendendo i "video di formazione" per il "coinvolgimento dei dipendenti" accessibili e semplici per qualsiasi dipartimento HR.

HeyGen può essere utilizzato per creare contenuti efficaci di onboarding e reclutamento?

Assolutamente. HeyGen offre "modelli personalizzabili" e "avatar AI" specificamente progettati per "video di onboarding" e iniziative di "reclutamento". Questo consente ai team HR di produrre contenuti coinvolgenti rapidamente, migliorando il "coinvolgimento dei dipendenti" fin dal primo giorno.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un potente generatore di avatar AI per le comunicazioni HR?

HeyGen si distingue come un leader nel "Generatore di Avatar AI" offrendo "avatar AI" realistici, una generazione di "voce fuori campo" diversificata e supporto per "avatar multilingue". Questo consente alle organizzazioni di creare contenuti di "creatore di video HR con avatar" che risuonano con una forza lavoro globale.

HeyGen offre soluzioni per la formazione sulla conformità e altri apprendimenti HR essenziali?

Sì, HeyGen è ideale per sviluppare materiali cruciali di "formazione sulla conformità" e altri "materiali di formazione HR". Supporta "sottotitoli/caption" e può generare contenuti video facilmente adattabili a varie piattaforme di apprendimento, inclusa una potenziale "integrazione LMS" per un'implementazione senza soluzione di continuità.

