Crea un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi assunti, con un avatar AI amichevole che spiega la cultura aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, accompagnato da una voce fuori campo chiara e professionale. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per generare facilmente la narrazione per questi video essenziali di onboarding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video informativo di 60 secondi rivolto ai responsabili delle risorse umane e agli specialisti della formazione e sviluppo, dimostrando le migliori pratiche per i moduli di formazione dei dipendenti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna e coinvolgente con musica di sottofondo vivace e una narrazione sicura. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto professionale che valorizzi questi video di formazione critici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di aggiornamento conciso di 30 secondi per i dipendenti esistenti sulle nuove politiche aziendali, utilizzando un generatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e semplice, con un tono audio rassicurante e sottotitoli automatici per l'accessibilità. Un avatar AI parlante consegnerà i messaggi chiave direttamente per garantire chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di comunicazione aziendale di 45 secondi per la leadership aziendale, mostrando il futuro delle comunicazioni interne con avatar personalizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e high-tech, con una voce fuori campo sofisticata. Migliora la presentazione utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini coinvolgenti su tutta la piattaforma video AI.


Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video HR con Avatar

Crea facilmente video HR e di formazione professionali con avatar AI. Trasforma il testo in contenuti coinvolgenti per ottimizzare la comunicazione e lo sviluppo dei dipendenti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" realistici e modelli progettati professionalmente per iniziare il tuo progetto di video HR o di formazione.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Genera la Voce
Inserisci il tuo messaggio HR o contenuto di formazione direttamente nell'"editor di testo-a-video". HeyGen lo convertirà istantaneamente in una voce fuori campo naturale per l'avatar selezionato.
3
Step 3
Migliora con Branding e Media
Personalizza i tuoi "video HR" aggiungendo il logo della tua azienda, i colori del marchio e media rilevanti dalla vasta libreria per garantire coerenza e impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video e Condividi
Finalizza i tuoi "video di formazione" scegliendo il rapporto d'aspetto e la qualità desiderati. Esporta il tuo video completo, pronto per essere condiviso senza problemi sulle tue piattaforme preferite o LMS.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza le Comunicazioni HR

Produci rapidamente annunci HR coinvolgenti, aggiornamenti sulle politiche e messaggi motivazionali interni utilizzando avatar AI parlanti.

Come può HeyGen migliorare i nostri video HR e di formazione dei dipendenti?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video HR e di formazione dei dipendenti in modo professionale e senza sforzo utilizzando il suo generatore di video AI. Puoi sfruttare avatar AI parlanti per produrre video di onboarding coinvolgenti e contenuti essenziali di conformità, ottimizzando il processo di formazione dei dipendenti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per le comunicazioni aziendali?

HeyGen trasforma il testo in video coinvolgenti con facilità, agendo come un editor di testo-a-video intuitivo. I suoi modelli video personalizzabili e le voci AI significano che non hai bisogno di competenze di editing estese per risparmiare tempo significativo nella produzione di comunicazioni aziendali di alta qualità.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e avatar AI unici?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti per integrare senza soluzione di continuità il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video. Puoi anche creare avatar personalizzati per garantire la presenza unica del tuo marchio, insieme a una vasta selezione di avatar AI esistenti.

HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video aziendali oltre a quelli HR?

Assolutamente. Pur essendo eccellente per i video HR e di formazione, il versatile generatore di video AI di HeyGen può produrre una vasta gamma di contenuti aziendali. Utilizzando avatar AI, le aziende possono ottenere risparmi significativi in termini di costi e tempo per tutte le loro esigenze di comunicazione video.

