Generatore di Onboarding Avatar HR: Semplifica la Tua Formazione

Automatizza la formazione di onboarding coinvolgente per i nuovi assunti. Offri esperienze personalizzate con avatar AI e aumenta la soddisfazione dei dipendenti.

Produci un video coinvolgente di 45 secondi rivolto ai team HR e ai manager, mostrando come un generatore di onboarding avatar HR semplifica la creazione di video di onboarding AI coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando elementi di cattura dello schermo dell'interfaccia HeyGen combinati con una generazione di voiceover sicura e articolata che dimostri il processo senza soluzione di continuità da un semplice testo a video da input di script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video narrativo di benvenuto di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti, introducendoli alla cultura aziendale attraverso esperienze di onboarding personalizzate. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo, amichevole ed energico, con un avatar AI diversificato che li saluta e fornisce informazioni chiave, promuovendo una forte esperienza per i dipendenti fin dal primo giorno.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi per i manager HR e gli specialisti L&D, evidenziando la versatilità nella creazione di materiali di formazione personalizzati con un generatore di onboarding avatar HR. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, raffigurando cambi di scena rapidi e dimostrando la creazione efficiente di video, enfatizzando quanto sia facile adattare i modelli e le scene di HeyGen per vari moduli di apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 50 secondi progettato per i professionisti HR che cercano di automatizzare la formazione di onboarding per le forze lavoro globali, concentrandosi sulla facilità di creare messaggi coerenti. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e professionale con un tocco di inclusività globale, mostrando la capacità di HeyGen di supportare contenuti multilingue attraverso la sofisticata generazione di voiceover e sottotitoli/caption generati automaticamente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Onboarding Avatar HR

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e personalizzati con avatar AI per accogliere i nuovi assunti e semplificare i tuoi processi HR.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Onboarding
Inizia creando il tuo messaggio di benvenuto e le informazioni essenziali di onboarding. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare automaticamente il tuo contenuto scritto in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona e Personalizza il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare la tua azienda. Personalizza il loro aspetto e la voce per creare una persona digitale amichevole e coerente per i tuoi nuovi assunti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti, musica di sottofondo e controlli di branding per assicurarti che si allinei perfettamente con la cultura della tua azienda. Utilizza modelli e scene per un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Onboarding
Finalizza il tuo video e ridimensiona & esporta nel formato desiderato. Condividilo facilmente attraverso i tuoi portali HR o piattaforme di apprendimento per fornire un'esperienza di onboarding coerente e professionale.

Coltiva la Cultura Aziendale e il Senso di Appartenenza

Coltiva la Cultura Aziendale e il Senso di Appartenenza

Crea messaggi di benvenuto e introduzioni culturali coinvolgenti utilizzando avatar AI per instillare un senso di appartenenza ed entusiasmo fin dal primo giorno per i nuovi assunti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'onboarding HR con video di onboarding AI?

HeyGen consente ai team HR di creare video di onboarding AI coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e text-to-speech, automatizzando i materiali di formazione per i nuovi assunti. Questo assicura un'esperienza professionale e coerente per i dipendenti fin dal primo giorno.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per esperienze di onboarding personalizzate?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding, avatar AI personalizzati e supporto multilingue per la generazione di voiceover. Questo permette ai manager HR di adattare esperienze di onboarding personalizzate per le forze lavoro globali e integrare i nuovi assunti senza problemi nella cultura aziendale.

HeyGen può davvero automatizzare la formazione di onboarding per i team HR?

Sì, HeyGen semplifica i processi HR consentendo la rapida creazione di video da script, utilizzando avatar AI per fornire materiali di formazione coerenti. Questo aiuta i team HR ad automatizzare la formazione di onboarding, liberando tempo prezioso mentre si assicura che ogni nuovo assunto riceva esperienze video complete e coinvolgenti.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen l'esperienza di onboarding dei dipendenti?

Gli avatar AI di HeyGen agiscono come istruttori digitali coerenti, fornendo un volto professionale e coinvolgente per tutti i contenuti di onboarding. Questa capacità del generatore di onboarding avatar HR crea un canale di comunicazione accogliente e personalizzato, migliorando significativamente l'esperienza complessiva dei dipendenti per i nuovi assunti.

