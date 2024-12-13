Potenzia la Formazione con il Nostro Generatore di Formazione per l'Ospitalità con Avatar

Crea rapidamente video di formazione al servizio clienti coinvolgenti e moduli di onboarding utilizzando avatar AI per migliorare il coinvolgimento del personale.

Crea un video di microlearning di 45 secondi rivolto al nuovo personale della reception, dimostrando le interazioni comuni con gli ospiti. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e professionale, con avatar AI realistici che simulano un processo di check-in, accompagnati da una voce narrante calma e incoraggiante. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen portano in vita questi scenari senza sforzo e come puoi generare il copione utilizzando il testo in video da script.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 60 secondi per i nuovi concierge dell'hotel, mostrando le principali comodità della struttura e le attrazioni locali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo invitante e informativo, utilizzando vari modelli e scene per presentare le informazioni in modo chiaro, accompagnato da una generazione di voce narrante amichevole e articolata. Questo pezzo mira a integrare rapidamente i nuovi assunti nei loro ruoli utilizzando video di formazione coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un modulo di formazione al servizio clienti di 30 secondi per team di ospitalità diversificati, concentrandoti sulla gestione dei reclami degli ospiti con empatia. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito ed empatico, con un avatar AI che dimostra un linguaggio del corpo appropriato, con sottotitoli chiari e accessibili per supportare la comprensione multilingue. Questo breve segmento migliorerà il coinvolgimento del personale e la soddisfazione del cliente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 50 secondi per i manager di ristoranti, illustrando le migliori pratiche per il upselling al tavolo. Utilizza uno stile visivo vibrante ed energico, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare filmati pertinenti alla ristorazione e una voce narrante da testo a video sicura e persuasiva. Questo prompt mira a fornire approfondimenti rapidi e attuabili per il miglioramento delle competenze del personale nel settore dell'ospitalità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione per l'Ospitalità con Avatar

Crea senza sforzo video di formazione per l'ospitalità coinvolgenti con avatar AI. Trasforma i tuoi copioni in contenuti di microlearning professionali per potenziare il coinvolgimento del personale e migliorare il servizio clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La capacità di testo in video da script di HeyGen ti consente di trasformare facilmente il tuo testo in dialogo parlato per il tuo avatar AI, perfetto per le esigenze del generatore di video di formazione per l'ospitalità.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori o scenari. Questi umani digitali forniscono un volto coerente e professionale per il tuo generatore di formazione per l'ospitalità con avatar, migliorando la relazionabilità e il coinvolgimento.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi e Branding
Sfrutta vari modelli di video e scene per arricchire l'appeal visivo del tuo video. Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per garantire che la tua formazione si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda e le opzioni di personalizzazione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta completato il tuo video di formazione per l'ospitalità, utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme. Scarica facilmente e integra i tuoi video di formazione professionali nel tuo LMS per un onboarding del personale senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Microlearning Rapidi e Coinvolgenti

.

Produci rapidamente video di microlearning coinvolgenti e brevi clip per la formazione just-in-time nell'ospitalità e aggiornamenti rapidi.

background image

Domande Frequenti

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare la formazione nell'ospitalità?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo in video per creare video di formazione coinvolgenti per il settore dell'ospitalità. Questo consente una formazione al servizio clienti efficiente e un coinvolgimento del personale, garantendo esperienze di onboarding coerenti per il tuo team.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per scopi di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione di alta qualità utilizzando avatar AI realistici e generazione di voce narrante, permettendo alle aziende di produrre rapidamente video di microlearning. La sua piattaforma intuitiva supporta varie esigenze di formazione, dall'onboarding completo allo sviluppo continuo del personale.

Posso personalizzare gli avatar AI e i contenuti video generati da HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi avatar AI e contenuti video. Puoi personalizzare i copioni tramite testo in video e utilizzare i controlli di branding per allineare i tuoi video di formazione con l'identità specifica della tua organizzazione.

HeyGen supporta la generazione di video di formazione multilingue?

Sì, HeyGen fornisce un robusto supporto multilingue, permettendoti di creare video di formazione che si rivolgono a una forza lavoro globale diversificata. Questa capacità garantisce che il coinvolgimento del personale e i materiali di onboarding siano accessibili ed efficaci per tutti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo