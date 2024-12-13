Produci un video esplicativo di benvenuto di 45 secondi per i nuovi ospiti dell'hotel, utilizzando un "creatore di video esplicativi per l'ospitalità con avatar" per introdurre i servizi principali e le procedure di check-in. Il pubblico di riferimento sono i nuovi ospiti dell'hotel, che cercano informazioni rapide ed essenziali come parte della loro esperienza di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con un avatar AI amichevole in un'ambientazione moderna della hall dell'hotel, accompagnato da musica di sottofondo morbida e ambientale e una voce fuori campo chiara e rassicurante. Questo video sfrutta la funzione "text-to-video from script" di HeyGen per aggiornamenti di contenuto senza sforzo, garantendo coerenza e facilità di localizzazione tra le proprietà.

Genera Video