Sblocca l'Efficienza con il Generatore di Spiegazioni per l'Ospitalità con Avatar

Crea contenuti coinvolgenti per l'ospitalità e migliora l'esperienza degli ospiti con i nostri avatar AI intelligenti.

Immagina un video di 30 secondi, caldo e accogliente, progettato per proprietari di piccoli hotel e gestori di B&B, con una voce fuori campo professionale ma amichevole. Questo video dimostra come un "generatore di spiegazioni per l'ospitalità con avatar" possa semplificare la creazione di contenuti promozionali coinvolgenti. Utilizzando la funzione "Testo in video da script" di HeyGen, gli utenti possono trasformare facilmente le loro idee scritte in narrazioni visive raffinate, risparmiando tempo e risorse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video moderno e elegante di 45 secondi con immagini coinvolgenti e musica di sottofondo vivace, rivolto ai responsabili del marketing nel settore dell'ospitalità. Questo video illustrerà vividamente come gli "avatar AI" possano migliorare profondamente l'"esperienza degli ospiti" digitale, rendendo le interazioni online più personali e memorabili. La potente tecnologia degli "avatar AI" di HeyGen è presentata come la chiave per sbloccare questo nuovo livello di coinvolgimento digitale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video chiaro ed educativo di 60 secondi con un tono di supporto e una rappresentazione visiva diversificata, su misura per i dipartimenti HR delle grandi catene alberghiere. Questo video dovrebbe sottolineare l'efficienza nella produzione di "video di formazione AI" con "supporto multilingue". Sfruttando le robuste capacità di "Generazione di voce fuori campo" e "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen, le organizzazioni possono garantire una formazione del personale completa e accessibile a livello globale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 30 secondi con immagini alla moda, tagli rapidi e musica energica, rivolto ai team social media degli hotel boutique. La narrazione dovrebbe concentrarsi sulla facilità di creare "video di marketing" accattivanti personalizzando rapidamente i "modelli". Evidenzia come l'ampia gamma di "Modelli e scene" e il ricco "Supporto di libreria multimediale/stock" di HeyGen permettano agli utenti di produrre contenuti social raffinati rapidamente ed efficacemente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Spiegazioni per l'Ospitalità con Avatar

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti e professionali per l'industria dell'ospitalità con avatar AI, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici per elevare l'esperienza degli ospiti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo script video. La nostra piattaforma trasforma i tuoi contenuti scritti in video coinvolgenti, perfetti per spiegazioni nel settore dell'ospitalità utilizzando testo in video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il tuo presentatore virtuale, o progetta uno personalizzato per adattarsi perfettamente allo stile e al messaggio del tuo marchio.
3
Step 3
Applica Branding e Personalizzazione
Integra l'identità unica del tuo marchio applicando loghi e colori personalizzati utilizzando i nostri controlli di branding, garantendo un aspetto coerente e professionale per il tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Spiegatore
Finalizza il tuo video selezionando il rapporto d'aspetto preferito ed esportandolo. Il tuo spiegatore raffinato è ora pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme tramite ridimensionamento ed esportazioni del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video coinvolgenti per i social media per l'ospitalità in pochi minuti

.

Produci contenuti dinamici per i social media potenziati dall'AI per mostrare le offerte di ospitalità e coinvolgere potenziali ospiti su varie piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'esperienza degli ospiti con contenuti video potenziati dall'AI?

HeyGen consente alle aziende del settore dell'ospitalità di creare video di marketing coinvolgenti e video esplicativi animati unici con avatar AI realistici. Questi avatar AI possono trasmettere messaggi personalizzati, migliorando significativamente l'esperienza complessiva degli ospiti e fornendo soluzioni preziose per l'industria dell'ospitalità.

Qual è il processo di testo in video di HeyGen per generare contenuti esplicativi?

HeyGen semplifica la creazione di video con la sua potente capacità di testo in video. Gli utenti possono trasformare facilmente la generazione di script video scritti in output dinamici di generatori di video esplicativi AI, completi di avatar e voci fuori campo personalizzabili.

HeyGen offre opzioni per mantenere la coerenza del marchio nei video?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi utilizzare modelli personalizzabili, incorporare il tuo logo e i tuoi colori, e persino creare avatar personalizzati per mantenere un aspetto professionale e coerente per tutti i tuoi video di marketing.

HeyGen può essere utilizzato per creare contenuti educativi e video di formazione AI per il personale?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di video esplicativi AI ideale per la creazione di contenuti educativi, inclusi robusti video di formazione AI per il personale nel settore dell'ospitalità. Il suo supporto multilingue garantisce anche che la tua formazione possa raggiungere efficacemente una forza lavoro diversificata.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo